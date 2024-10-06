Эксперты по холодильному оборудованию раскрыли ошибки, которые допускают многие из нас.

Многие из нас используют холодильники неправильно. Например, многие люди используют дверцу для хранения молока. Об этом говорится в материале Express.

Эксперты по холодильному оборудованию раскрыли ошибки, которые многие из нас допускают, пользуясь холодильниками - в частности, ставя молоко в дверцу.

Перегрузка нашего холодильника является одной из самых распространенных ошибок, которые мы все делаем, говорит ведущий кулинарный менеджер Miele GB Сезар Фернандес.Он объяснил, что переполненные холодильники страдают от плохого воздушного потока. Из-за этого кухонному прибору труднее поддерживать постоянную температуру.

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Сезар говорит, что холодильники не должны быть захламленными, а избыток запасов - это "большое нет-нет". Однако пустому холодильнику приходится больше работать, чтобы регулировать температуру, потребляя больше энергии, поэтому крайне важно найти правильный баланс.

Он также рекомендует проводить ежемесячную глубокую очистку наших холодильников - и он дает отличный совет, как лучше всего это сделать. Очевидно, что лучше убрать все полки и ящики, но следует избегать агрессивных химикатов.

Вместо этого используйте мягкое моющее средство или смесь воды и пищевой соды. Сезар рекомендует держать в холодильнике небольшую тарелку с кофейными зернами или бикарбонатной содой. Он говорит, что они прекрасно впитывают нежелательные запахи:

"Вы можете хранить их в дверце холодильника, при этом вы точно не должны хранить молоко или другие молочные продукты в этой части холодильника".

В свою очередь Люсинда Ханкин, кулинарный стилист службы рецептов Gousto, говорит, что для этого есть веская причина. Она объяснила, что дверца - это место, где температура холодильника колеблется больше всего. И лучше всего, если это возможно, держать молочные продукты при постоянной температуре.

Эксперт говорит, что их стоит хранить в самой холодной части холодильника - сзади, где температура более стабильна.

Она также советует хранить молочные продукты в оригинальной упаковке или в хорошо закрытом контейнере, чтобы предотвратить воздействие воздуха, который может ускорить порчу.

Люсинда также имеет несколько специальных советов по мягким сырам. Она говорит, что это хорошая идея хранить их на вощеной бумаге, прежде чем помещать в контейнер - это позволит им "дышать", в то же время оставаясь защищенными.

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