Женщина поделилась своим "идеальным" рецептом супа с брокколи и сыром чеддер, приправленного хрустящим беконом.

Осень - идеальное время года для приготовления вкусных блюд, которые согреют всю семью. Ведь из-за прохлады и дождей люди должны закутаться в одеяла и полакомиться горячей пищей, пишет Mirror.

Отмечается, что домашний суп - это лучший выбор, который превосходит любые консервированные сорта на обед или ужин в этот сезон. Рецептом приготовления блюда за 15 минут поделилась пользовательница TikTok с ником @cookwithauds:

"Сезон супов уже приближается, а суп с брокколи и сыром чеддер - один из лучших. Посыпанный хрустящими кусочками бекона и поданный с хрустящим хлебом, смазанным маслом - так вкусно!"

Ингредиенты:

Одна белая луковица

Пять-шесть зубчиков чеснока

Оливковое масло

Три столовые ложки сливочного масла

Соль

Перец

Луковый и чесночный порошок

1/4 стакана муки

Четыре стакана куриного бульона

1/2 стакана молока с пониженной жирностью

1/2 стакана половины молока

Два стакана сыра чеддер

Брокколи

Нашинкованная морковь

Бекон

Поджаренный и смазанный маслом французский хлеб.

Способ приготовления

Необходимо нарезать кубиками белый лук и зубчики чеснока, затем мелко нарезать брокколи.

После этого нужно добавить в сковороду оливковое масло и три кусочка сливочного масла. Когда нагреется, добавьте лук, перец, луковый и чесночный порошок и соль. Смешайте и дайте луку немного подрумяниться, прежде чем добавить зубчики чеснока.

Добавьте муку и перемешивайте, пока не образуется густая паста. Помешивая кастрюлю, медленно добавьте куриный бульон. Накройте сковороду крышкой и дайте смеси прокипеть несколько минут.

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Ранее УНИАН писал, как приготовить нежную и хрустящую картошку в мундире. Многие пользователи сети признались, что нуждались в таком совете, поскольку часто не могут угадать нужное время для приготовления идеально мягкого и одновременно хрустящего картофеля в мундире.

Надо проткнуть кожуру вилкой, смазать картофель подсолнечным маслом, приправить солью и перцем, положить картофель в противень фритюрницы и отправить готовиться при температуре 180°C на 45 минут.

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