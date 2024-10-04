Осень - идеальное время года для приготовления вкусных блюд, которые согреют всю семью. Ведь из-за прохлады и дождей люди должны закутаться в одеяла и полакомиться горячей пищей, пишет Mirror.
Отмечается, что домашний суп - это лучший выбор, который превосходит любые консервированные сорта на обед или ужин в этот сезон. Рецептом приготовления блюда за 15 минут поделилась пользовательница TikTok с ником @cookwithauds:
"Сезон супов уже приближается, а суп с брокколи и сыром чеддер - один из лучших. Посыпанный хрустящими кусочками бекона и поданный с хрустящим хлебом, смазанным маслом - так вкусно!"
Ингредиенты:
- Одна белая луковица
- Пять-шесть зубчиков чеснока
- Оливковое масло
- Три столовые ложки сливочного масла
- Соль
- Перец
- Луковый и чесночный порошок
- 1/4 стакана муки
- Четыре стакана куриного бульона
- 1/2 стакана молока с пониженной жирностью
- 1/2 стакана половины молока
- Два стакана сыра чеддер
- Брокколи
- Нашинкованная морковь
- Бекон
- Поджаренный и смазанный маслом французский хлеб.
Способ приготовления
Необходимо нарезать кубиками белый лук и зубчики чеснока, затем мелко нарезать брокколи.
После этого нужно добавить в сковороду оливковое масло и три кусочка сливочного масла. Когда нагреется, добавьте лук, перец, луковый и чесночный порошок и соль. Смешайте и дайте луку немного подрумяниться, прежде чем добавить зубчики чеснока.
Добавьте муку и перемешивайте, пока не образуется густая паста. Помешивая кастрюлю, медленно добавьте куриный бульон. Накройте сковороду крышкой и дайте смеси прокипеть несколько минут.
Последние новости кулинарии
Ранее УНИАН писал, как приготовить нежную и хрустящую картошку в мундире. Многие пользователи сети признались, что нуждались в таком совете, поскольку часто не могут угадать нужное время для приготовления идеально мягкого и одновременно хрустящего картофеля в мундире.
Надо проткнуть кожуру вилкой, смазать картофель подсолнечным маслом, приправить солью и перцем, положить картофель в противень фритюрницы и отправить готовиться при температуре 180°C на 45 минут.
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