К яйцам нужно добавить всего один ингредиент, который, вероятно, уже есть в вашем холодильнике.

Чтобы яичница не получилась резиновой и безвкусной, к ней нужно добавить один ингредиент, который, вероятно, уже есть в вашем холодильнике, а также следует правильно все приготовить, утверждает разработчик рецептов и повар Эми Флэниган на страницах издания Express.

По ее словам, большая ошибка заключается в том, что иногда не добавляют определенного типа жира в яичницу, и поэтому яйца высыхают во время приготовления. Эми советует добавлять к яйцам молоко, сливки или даже майонез, а на сковороду класть немного сливочного масла.

По её словам, жир из молока, сливок или майонеза реагирует с белками в яйцах, придавая им более рыхлую и мягкую текстуру, а также улучшая естественный богатый вкус яиц.

Видео дня

Наличие в яйцах жира также будет действовать как барьер во время приготовления: смесь не прилипнет к сковороде и не подгорит. К яичнице из четырех крупных яиц Эми рекомендует добавлять 60 мл сливок или молока.

Важную роль, по ее словам, играет и взбивание смеси, ведь благодаря этому процессу исчезают любые прожилки и - что важнее - масса насыщается воздухом, и в результате яичница становится рыхлой.

Готовя блюдо, нужно немного сливочного масла положить на сковороду, на среднем огне растопить его. Когда масло начнет пениться - добавить яичную смесь в центр сковороды и быстро уменьшить огонь до среднего.

Когда края яиц начнут схватываться, резиновой лопаткой нужно проталкивать готовые частички яиц туда, где еще яйца не схватились. Между движениями следует делать паузы, чтобы яйца успевали схватываться. Когда яйца будут почти готовы, их нужно снять с огня.

Ранее УНИАН рассказывал, чем заменить яйца в выпечке. Яйца имеют много белка и других питательных веществ, однако некоторые не могут их употреблять. В таком случае не стоит волноваться, ведь существует много других способов заменить яйца в рецептах. Среди таких продуктов, в частности, - банановое пюре.

Вас также могут заинтересовать новости: