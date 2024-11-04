Многие готовят на завтрак яичницу-глазунью: вбил на сковородку яйца, подождал, пока схватится - и готово. Но иногда в спешке не успеваешь "дежурить", и блюдо получается либо с полусырым белком, либо желток уже свернулся. Чтобы этого не случилось, опытные хозяйки перед тем, как жарить яичницу (или в процессе) добавляют немного воды.
Как правильно жарить яйца с водой
Вот что нужно сделать и как работает этот лайфхак:
- разогреть сковородку с маслом, вбить яйца и дать белку "схватиться" (он должен начать сворачиваться);
- влить на край сковороды немного воды, накрыть сковороду крышкой.
Таким образом яичница будет уже не жариться, а готовиться на пару.
Есть и второй способ, как жарить яйца с водой - нужно влить воду в сковородку и подождать, пока закипит, а затем вбить яйца, накрыть сковородку крышкой и готовить на маленьком огне. Кстати, такой способ приготовления (без масла) одобряют и диетологи.
Когда на желтке появится пленочка белого цвета - глазунья готова.
Ранее мы расказывали, как варить картошку в мундире - в холодной или горячей воде.