Простой лайфхак, как пожарить яичницу-глазунью с хрустящим краем, мягким белком и текучим желтком.

Многие готовят на завтрак яичницу-глазунью: вбил на сковородку яйца, подождал, пока схватится - и готово. Но иногда в спешке не успеваешь "дежурить", и блюдо получается либо с полусырым белком, либо желток уже свернулся. Чтобы этого не случилось, опытные хозяйки перед тем, как жарить яичницу (или в процессе) добавляют немного воды.

Как правильно жарить яйца с водой

Вот что нужно сделать и как работает этот лайфхак:

разогреть сковородку с маслом, вбить яйца и дать белку "схватиться" (он должен начать сворачиваться);

влить на край сковороды немного воды, накрыть сковороду крышкой.

Таким образом яичница будет уже не жариться, а готовиться на пару.

Видео дня

Есть и второй способ, как жарить яйца с водой - нужно влить воду в сковородку и подождать, пока закипит, а затем вбить яйца, накрыть сковородку крышкой и готовить на маленьком огне. Кстати, такой способ приготовления (без масла) одобряют и диетологи.

Когда на желтке появится пленочка белого цвета - глазунья готова.

Ранее мы расказывали, как варить картошку в мундире - в холодной или горячей воде.

Вас также могут заинтересовать новости: