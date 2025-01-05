В таком случае вам понадобится банановое или яблочное пюре.

Яйца имеют много белка и других питательных веществ, однако некоторые не могут их употреблять. Однако в таком случае не стоит волноваться, ведь существует много других способов заменить яйца в рецептах, пишет HealthDigest.

В частности банановое пюре является прекрасным заменителем яиц в выпечке. Часто яйца действуют как связующее вещество, удерживая ингредиенты вместе, однако бананы могут сделать то же самое благодаря своей влаге.

"Используйте половину банана на каждое яйцо, которое вы заменяете, но не забудьте предварительно размять его в пюре. В качестве дополнительного бонуса, бананы добавляют вашим рецептам естественной сладости, поэтому вы можете уменьшить количество сахара", - советуют в материале.

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Однако известно, что бананы добавляют свой вкус в смесь, поэтому торты, кексы или пирожные будут иметь его оттенок. Таким образом вам стоит убедиться, что это не будет мешать другим вкусам вашего рецепта.

"Кроме функциональности, бананы делают вашу выпечку немного здоровее. Замена яиц означает уменьшение содержания жира и холестерина, а также добавление питательных веществ, таких как калий и клетчатка. Кроме того, бананы могут помочь с пищеварением и даже поддерживать здоровое кровяное давление", - заверили в HealthDigest.

В издании подчеркнули, что большой банан предоставляет 10% рекомендуемой нормы калия в день. Поэтому если добавлять в ежедневное меню продукты, которые богаты калием, такие как бананы, это поможет организму избавиться от избытка натрия через мочу. Таким образом натрий сужает кровеносные сосуды, а калий их наоборот расслабляет.

"Мужчины должны получать не менее 3400 миллиграммов калия в день, а женщины - 2600 миллиграммов. Однако, если вы хотите снизить кровяное давление, вы должны получать больше калия в своем рационе", - объяснили специалисты.

В то же время если вам нельзя и бананы, то в таком случае яблочное пюре может заменить яйца. Отмечается, что полстакана яблочного пюре заменяет два яйца.

"Хотя яблочное пюре не содержит столько калия и клетчатки, как банан, но в нем больше этих питательных веществ, чем в яйце. Яблочное пюре также менее калорийное - примерно на 70 калорий меньше в одной порции по сравнению с бананами. Консервированная тыква - еще один отличный вариант. Как и бананы, она содержит такое же количество клетчатки, но вдвое меньше калия. Однако это универсальный и ароматный выбор для выпечки, особенно осенью", - заверили в материале.

Другие полезные советы экспертов

Ранее диетолог рассказала, как сделать овсянку вкусной. В частности она советует добавить к ней сыр рикотта, ведь он содержит много белка.

Также специалисты посоветовали, что можно есть во время средиземноморской диеты. Известно, что в эту диету входит растительная пища, включая цельное зерно, фрукты, овощи, бобовые, орехи, семена, оливковое масло, травы и специи.

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