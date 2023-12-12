У людей, которые не могут продвинуться вперед, есть одна главная негативная привычка.

У людей, которые не могут продвинуться вперед, есть одинаковые негативные привычки.

Главная плохая привычка лузеров - прокрастинация (постоянно откладывают дел), говорится на HackSpirit. По сведениям экспертов, она мешает прогрессу, поскольку для движения вперед необходимо делать шаг за шагом.

Еще одна негативная привычка - отсутствие четкого утреннего распорядка. Эксперты считают, что из-за этого человек может погрязнуть в хаосе.

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Что мешает достижению цели - другие плохие привычки:

поздний отход ко сну. Ученые утверждают, что это вредно для здоровья, в часности, есть более высокий риск того, "сова" заполучит диабет или ожирение;

избегание проблем. Если бегать от негатива, то двигаться вперед не получится, поскольку для роста необходимо преодолевать препятствия;

человек пренебрегает уходом за собой. Если перестать о себе заботиться, организм может начинать мстить - могут начаться проблемы со здоровьем, и продуктивности от этого точно не прибавится;

человек живет прошлым. Так можно просто застыть на месте. Нужно сделать выводы и двигаться вперед, а не смотреть назад;

боязнь неудачи.

Кроме того, негативным является отстуствие цели - в таком случае человек даже не понимает, куда ему двигаться.

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Ранее УНИАН узнал, какие привычки успешных людей.

По словам экспертов, в частности, успешные личности работой не доводят себя до изнеможения, не занимаются в свободное время рабочими делами, не тратят время на то, чтобы сидеть в телефоне и не пренебрегают отношениями с близкими людьми ради рабочих успехов.

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