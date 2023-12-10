Привычки успешных людей интересуют многих, особенно тех, кто стремится достичь в жизни новых высот. Как оказывается, успешные личности после рабочего дня отказываются от целого ряда действий.
Издание HackSpirit раскрыло, что именно такие люди никогда не делают после работы. По его данным, в частности, они отказываются от бесполезных споров перед сном, чтобы не засыпать "на негативной ноте".
Что не делают успешные люди - список:
- не доводят себя работой до изнеможения;
- не пренебрегают отношениями с близкими людьми ради успехов на работе;
- не занимаются рабочими делами в свободное время;
- "не залипают" часами в телефоне;
- откладывают принятие важных решений;
- не заставляют себя придерживаться правил продуктивности, которые им не подходят.
Кроме того, успешные личности не откладывают на завтра то, что нужно сделать сегодня. Вечером можно приготовить завтрак, выбрать одежду.
Интересные новости о жизни - сегодня это стоит прочитать
Ранее эксперты объяснили, как понять, что ваша прямота отпугивает людей.
По их сведениям, нужно обратить внимание на то, как люди ведут себя в вашем присутствии. В частности, если кто-то боится при вас говорить то, что думает, люди часто молчат и не хотят смотреть вам в глаза, - то это уже "тревожные звоночки".