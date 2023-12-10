После рабочего дня успешные личности, в частности, не тратят много времени на то, чтобы сидеть в телефоне.

Привычки успешных людей интересуют многих, особенно тех, кто стремится достичь в жизни новых высот. Как оказывается, успешные личности после рабочего дня отказываются от целого ряда действий.

Издание HackSpirit раскрыло, что именно такие люди никогда не делают после работы. По его данным, в частности, они отказываются от бесполезных споров перед сном, чтобы не засыпать "на негативной ноте".

Что не делают успешные люди - список:

не доводят себя работой до изнеможения;

не пренебрегают отношениями с близкими людьми ради успехов на работе;

не занимаются рабочими делами в свободное время;

"не залипают" часами в телефоне;

откладывают принятие важных решений;

не заставляют себя придерживаться правил продуктивности, которые им не подходят.

Кроме того, успешные личности не откладывают на завтра то, что нужно сделать сегодня. Вечером можно приготовить завтрак, выбрать одежду.

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По их сведениям, нужно обратить внимание на то, как люди ведут себя в вашем присутствии. В частности, если кто-то боится при вас говорить то, что думает, люди часто молчат и не хотят смотреть вам в глаза, - то это уже "тревожные звоночки".

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