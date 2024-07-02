Многие любят эти "лысые", но так похожи на персики фрукты. Оказывается, нектарины обладают рядом полезных свойств для здоровья.

Нектарин - лучший источник витаминов А, С, калия и клетчатки, чем их родственник – персик. Они также богаты антиоксидантами, включая витамин Е и флавоноиды.

Издание Health пишет, что питательные вещества, содержащиеся в нектаринах, могут способствовать поддержанию здорового веса и профилактике ряда заболеваний.

Богат антиоксидантами

Нектарины содержат несколько антиоксидантов, включая витамины А, С, Е и флавоноиды, в том числе антоцианы. Антиоксиданты защищают клетки от свободных радикалов - соединений, которые организм образует естественным образом в ответ на физические нагрузки, ультрафиолетовые лучи, сигаретный дым и загрязняющие вещества окружающей среды.

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Свободные радикалы повреждают компоненты клеток, включая ДНК, что может играть роль в развитии рака и других заболеваний. Антиоксиданты взаимодействуют со свободными радикалами и нейтрализуют их, не позволяя им наносить вред клеткам.

Поддержка здорового веса

Употребление фруктов, в том числе нектаринов, способствует поддержанию здорового веса различными способами. Исследования показывают, что употребление фруктов помогает повысить сытость и уменьшить количество съеденного.

Одно исследование показало, что среди женщин с избыточным весом или ожирением фрукты сильнее ассоциируются с потерей веса в течение четырех лет, чем овощи. Это может быть связано с тем, что люди склонны употреблять фрукты вместо других более калорийных продуктов.

Другое исследование, в котором приняли участие более 74 000 женщин в среднем возрасте 51 год, показало, что у женщин с самым высоким потреблением фруктов риск ожирения был на 24 % ниже. Кроме того, канадское исследование показало, что у женщин, съедающих две и более порций фруктов в день, на 12% снижен риск развития абдоминального ожирения. Отмечается, что только 12% взрослых получают рекомендуемые две чашки фруктов в день.

Могут помочь предотвратить диабет

Употребление в пищу большего количества фруктов, в том числе нектаринов, может помочь в профилактике или лечении диабета. В двух крупных исследованиях было установлено, что повышенное потребление фруктов приводит к изменению микробиоты кишечника и метаболическим изменениям, связанным с более низким риском развития диабета 2 типа.

Другое исследование, проведенное среди полумиллиона взрослых китайцев, показало, что более высокое потребление свежих фруктов связано со значительно более низким риском развития диабета. Исследование также показало, что потребление фруктов снижает риск смерти и развития основных сосудистых осложнений у людей с диабетом.

Недавний обзор исследований показал, что состав микробиома кишечника может влиять на чувствительность к инсулину, что в свою очередь может влиять на регуляцию уровня сахара в крови и воспаление. Было доказано, что уменьшение воспаления, являющееся следствием положительных изменений микробиома, помогает предотвратить и контролировать диабет 2 типа.

Возможно, защищают от рака

Национальный институт рака рекомендует употреблять 2-6,5 чашки фруктов и овощей в день для профилактики рака, в частности 1-2,5 чашки фруктов.

Антоцианы, один из видов антиоксидантов, содержащихся в нектаринах, обладают противоопухолевым действием. Исследования показывают, что они защищают от рака, предотвращая или уменьшая повреждения ДНК в клетках, которые вызывают мутации, приводящие к раку. Они также препятствуют росту и распространению раковых клеток и могут фактически уничтожать опухолевые клетки.

Поддержка долголетия

Австралийское исследование, в котором приняли участие более 1609 человек в среднем возрасте 61 год, показало, что люди, употреблявшие в пищу наибольшее количество фруктов, имели на 49% больше шансов на успешное старение. У тех, кто ел много фруктов, риск преждевременной смерти был на 23% ниже, чем у тех, кто ел мало фруктов.

Особенно значительное влияние на вероятность успешного старения может оказывать фруктовая клетчатка. Участники с низким потреблением фруктовой клетчатки имели на 36% меньше шансов на успешное старение по сравнению с людьми с высоким потреблением фруктовой клетчатки.

Обзор 16 предыдущих исследований показал, что у людей с самым высоким потреблением фруктов и овощей риск смерти по всем причинам был на 10-30% ниже, чем у людей с самым низким потреблением фруктов и овощей. Исследователи также отметили снижение риска еще на 6% на каждую дополнительную порцию фруктов в день, вплоть до 5 дополнительных порций.

Способствуют здоровью сердца

Исследование показало, что ежедневное потребление 30-40 г клетчатки на 27% снижает риск развития метаболического синдрома - группа заболеваний, которые в совокупности повышают риск развития болезней сердца, диабета, инсульта и других серьезных проблем со здоровьем.

В одном из исследований был сделан вывод, что фруктовая клетчатка более эффективна в защите от метаболического синдрома, чем другие источники клетчатки. Исследователи обнаружили, что каждый 1 г фруктовой клетчатки на 1000 калорий соответствует снижению риска развития метаболического синдрома на 6%.

Еще один анализ 20 ранее опубликованных исследований с участием более 760 00 человек показал, что повышенное потребление фруктов снижает риск инсульта на 32%.

Помогают регулировать кровяное давление

Анализ трех крупных долгосрочных исследований с участием более 187 00 человек показал, что потребление фруктов на 8% снижает риск развития высокого кровяного давления.

Еще один обзор нескольких крупных исследований показал, что каждая дополнительная 80-граммовая порция фруктов в день на 2-3 % снижает риск высокого кровяного давления.

В другом исследовании в течение 13 лет наблюдалось более 28 000 медицинских работников. Исследователи обнаружили, что у женщин, употреблявших в пищу большое количество фруктов, риск высокого кровяного давления был значительно ниже, независимо от употребления овощей, по сравнению с женщинами, употреблявшими мало фруктов и овощей.

Может защитить здоровье глаз

Нектарины содержат антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые играют уникальную роль в здоровье глаз. Две ткани глаза, которые влияют на процесс зрения, - это макула и хрусталик. Лютеин и зеаксантин присутствуют в этих двух важных тканях, и, как показали исследования, эти соединения защищают сетчатку и хрусталик от возрастных изменений.

Питательная ценность нектаринов

Одна порция (140 г) нектаринов содержит:

Калории: 60

Жир: 0 г

Натрий: 18,5 миллиграммов (мг)

Углеводы: 13 g

Клетчатка: 2 г

Белок: 1,5 г

Медь: 0,12 мг, или 13% от суточной нормы (DV)

Ниацин: 1,57 мг, или 10% от суточной нормы.

Нектарины содержат небольшое количество витаминов А, С и Е, железо, марганец, калий и цинк.

Риски, связанные с нектаринами

Хотя и редко, но возможна аллергия на нектарины, симптомы которой могут включать зуд и крапивницу. Люди, страдающие аллергией на персики, также могут иметь аллергию на нектарины.

Кроме того, нектарины относятся к фруктам с высоким содержанием FODMAP.25 FOPDMAPs (ферментируемые олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы) - это группа сахаров, которые организм не полностью переваривает.

Продукты с высоким содержанием FODMAP не обязательно представляют опасность для здоровья, но они могут не подходить для рациона каждого человека, к примеру, если у вас синдром раздраженного кишечника.

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