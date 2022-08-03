Варенье из нектаринов очень вкусное и легко готовится.

Гладкий подвид персика нектарин стал доступен украинцам не так давно, но в Америке этот фрукт выращивают более тысячи лет. Нектарины моются легче персиков и меньше подвержены заболеваниям. Кроме того, этот фрукт полезнее своего пушистого "собрата", а десерты из него получаются не менее вкусными.

Нектарины: польза и вред

Нектарины богаты калием, йодом, цинком, фолиевой и аскорбиновой кислотой, витаминами К и РР, клетчаткой. В них больше витамина С, калия, фосфора и витамина А, чем в персиках. Этот фрукт полезен для нервной системы и сосудов. Вещества в составе нектарина улучшают работу суставов, укрепляют память, повышают иммунитет, полезны для перистальтики.

Нектарины нельзя есть при панкреатите, колите и холецистите. Диабетикам фрукт стоит употреблять с осторожностью, поскольку в нем много сахара.

Варенье из нектаринов

Нектарин - 1.5 кг.

Сахар - 700 г.

Лимонная кислота - щепотка.

Нектарины хорошо промыть, удалить косточки и нарезать кубиком. Выложить в глубокую кастрюлю. Перемешать нектарины с сахаром и лимонной кислотой. Накрыть кастрюлю пленкой и оставить на несколько часов или на всю ночь, чтобы фрукты пустили сок.

Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения. Варить 3 минуты после кипения и выключить огонь. Полностью остудить варенье. Затем с помощью шумовки отделить фрукты от сиропа. Сироп варить 40-50 минут на маленьком огне. Затем выложить в сироп кусочки нектаринов и варить 5 минут, снимая пенку. Разлить варенье в стерилизованные банки и закатать крышками. Перевернуть вверх дном, накрыть одеялом и оставить до полного остывания.

Варенье из нектаринов с лимоном

Нектарины - 2 кг.

Сахар - 2 кг.

Лимоны - 1 шт.

Нектарины нарезать крупными кусочками. Лимон вместе с кожурой пропустить через мясорубку. Сложить в кастрюлю сахар, нектарины и лимон, и оставить смесь на ночь.

Затем поставить смесь на огонь, довести до кипения, варить 3 минуты и выключить огонь. Полностью остудить варенье. Повторить процедуру варки и остывания 3 раза. После этого готовое варенье закрыть в стерилизованные банки.

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