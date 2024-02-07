Врач дал советы, которые помогут улучшить ваш сон.

Привычка поздно засыпать может привести к стрессу, проблемам с обменом веществ, а также к тревоге, депрессии и биполярным расстройствам. Об этом рассказал старший врач-консультант больницы Yashoda Hospitals Hyderabad Дилип Гуде в интервью Indian Express.

"Естественный цикл восстановления, который происходит во время сна, тормозится, когда люди спят поздно. Продолжительность жизни сокращается у тех, кто хронически недосыпает и ложится спать позже", - говорит он.

С чем могут столкнуться люди, которые постоянно ложатся спать поздно:

Нарушение циркадных ритмов, влияющее на регуляцию основных функций, таких как выделение гормонов, метаболизм и температура тела. Ухудшение когнитивных функций. Повышение уровня гормонов стресса. Нарушение иммунной функции. Нарушение обмена веществ в организме, что может способствовать увеличению веса, резистентности к инсулину и повышению риска метаболических расстройств.

Кроме того, поздний сон уменьшает количество солнечного света, что влияет на общее психическое и физическое состояние человека. Также "полуночники" имеют высокий риск повышения уровня холестерина и гипертонии.

Видео дня

Что советует врач?

Установите постоянный график сна и приучите себя ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Придумайте расслабляющий ритуал перед сном. Например, читать или медитировать. За час до сна сократите использование электронных устройств, потому что излучаемый ими синий свет может нарушить выработку мелатонина. Избегайте тяжелой еды перед сном. Сделайте место для сна удобным и тихим.

Другие интересные факты о сне:

Ранее врачи-сомнологи рассказали о полезных привычках, которые помогают им не сбивать свой режим и правильно отдыхать.

А Национальный фонд сна в Вирджинии обнаружил, что люди, которые согрели ноги перед сном, быстрее засыпают и дольше спят.

Вас также могут заинтересовать новости: