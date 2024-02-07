Привычка поздно засыпать может привести к стрессу, проблемам с обменом веществ, а также к тревоге, депрессии и биполярным расстройствам. Об этом рассказал старший врач-консультант больницы Yashoda Hospitals Hyderabad Дилип Гуде в интервью Indian Express.
"Естественный цикл восстановления, который происходит во время сна, тормозится, когда люди спят поздно. Продолжительность жизни сокращается у тех, кто хронически недосыпает и ложится спать позже", - говорит он.
С чем могут столкнуться люди, которые постоянно ложатся спать поздно:
- Нарушение циркадных ритмов, влияющее на регуляцию основных функций, таких как выделение гормонов, метаболизм и температура тела.
- Ухудшение когнитивных функций.
- Повышение уровня гормонов стресса.
- Нарушение иммунной функции.
- Нарушение обмена веществ в организме, что может способствовать увеличению веса, резистентности к инсулину и повышению риска метаболических расстройств.
Кроме того, поздний сон уменьшает количество солнечного света, что влияет на общее психическое и физическое состояние человека. Также "полуночники" имеют высокий риск повышения уровня холестерина и гипертонии.
Что советует врач?
- Установите постоянный график сна и приучите себя ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.
- Придумайте расслабляющий ритуал перед сном. Например, читать или медитировать.
- За час до сна сократите использование электронных устройств, потому что излучаемый ими синий свет может нарушить выработку мелатонина.
- Избегайте тяжелой еды перед сном.
- Сделайте место для сна удобным и тихим.
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