Благодаря этому совету, вам не нужно будет тратить кучу денег на ремонт.

Опытный автомеханик Скотти Килмер предупредил, что водители могут быстро обнаружить серьезные проблемы с кондиционером, не выходя из дома, благодаря простой подсказке, пишет Express.

Он отметил, что соблюдение простых советов поможет владельцам бензиновых и дизельных автомобилей определить, нужно ли дозаправлять кондиционер хладагентом. По его словам, такая процедура очень важна в летнее время, ведь недостаток этого вещества означает, что кондиционер не будет работать на полную мощность.

Килмер отметил, что это может привести к тому, что в салоне будет некомфортно и жарко, а участники дорожного движения будут подвергаться опасности, находясь за рулем.

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Поэтому стоит проверить, откуда дует воздух и насколько холодная температура, таким образом вы поймете, в чем проблема.

"Сегодня я покажу вам, как можно определить, нужен ли в вашем автомобиле хладагент. Теперь я механик. Я установлю датчики, но вам не нужно этого делать. Вот что вам нужно знать. Компрессор кондиционера имеет уплотнение. Ремень приводит его в движение, поэтому вал должен вращаться на уплотнении. Уплотнения спроектированы таким образом, чтобы немного протекать, потому что они смазываются кондиционерным маслом. Поэтому все системы несколько протекают. Но вот вам простой способ проверить это. Если ваш кондиционер днем дует холодным воздухом со стороны пассажира, а со стороны водителя - теплым, скорее всего, у вас низкий уровень хладагента", - подчеркнул автомеханик.

По словам Скотти Килмера, пассажирская сторона фактически использовала всю прохладу кондиционера и не осталось ничего, чтобы охладить сторону водителя. Поэтому он призывает не позволять мошенникам продавать вам дорогой ремонт кондиционера, когда все, что необходимо сделать - это залить немного хладагента.

Эксперт добавил, что выявление проблемы в домашних условиях может спасти водителей от оплаты дорогостоящих консультаций в гараже, а дозаправка хладагента обойдется довольно дешево.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее опытный эксперт по подержанным автомобилям рассказал о трех автомобилях, которые являются надежными и можно купить не за все деньги мира. В первую очередь он советует приобрести водителям Honda Accord, поскольку эта модель предлагает много пространства и является невероятно надежной.

В то же время другой эксперт посоветовал водителям избегать пять подержанных автомобилей, ведь они имеют низкое качество и слабый двигатель. Речь идет о MG6, Vauxhall Mokka, Ford Fiesta, Ford Kas и Land Rover Discovery 4.

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