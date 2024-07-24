По словам специалиста, цена таких авто может скоро стать вдвое дороже.

Автомобильный эксперт Джонни Брайтон посоветовал три подержанных автомобиля, которые должны вырасти в цене из-за того, что они становятся коллекционными, пишет Express.

В своем недавнем видео на Youtube эксперт советует приобрести Renault Clio V6 Renaultsport, который является очень быстрым.

"Иногда автопроизводители делают все возможное, чтобы создать автомобили, которые напоминают нам о том, как хорошо мы могли бы жить, если бы каждый их автомобиль был создан для удовольствия, и это именно то, что сделала компания Renault, когда представила нам Clio V6 Renaultsport, автомобиль, который доказал, что золотая эра турбодвигателей не прошла зря. Они прошли два этапа и, без сомнения, оба будут стоить намного больше в будущем. Он поставляется с 2,9-литровым блоком V6, который выдает 255 л.с. и разгоняет его [Clio] до 100 км/ч за 5,6 секунды. Это делает его самым мощным хот-хэтчем своего возраста, опережая Alfa-Romeo 147 GTA, что означает, что его можно назвать гиперхэтчем", - объяснил Брайтон. Видео дня

В издании отметили, что Renault Clio V6 Renaultsport изготавливался с 2001 по 2005 годы и имел много отличий от менее мощных версий. Из-за того, что было изготовлено менее 3 тысяч экземпляров такой модели, то Renault Clio V6 Renaultsport обычно стоит около 26 тысяч долларов. Однако со временем эта цифра может даже вырасти вдвое.

Также Джонни рассказал о еще одном подержанном автомобиле, который, по его мнению, продолжит расти в цене, речь идет о Subaru Impreza P1. Это невероятно редкий вариант спортивного седана, который имел большой успех на раллийной арене в 1990 годах.

"Impreza P1 растет в цене уже довольно давно, отчасти благодаря своей редкости, а невероятно привлекательный внешний вид двухдверного седана, безусловно, способствует этому. Несмотря на то, что 22B является королем мира Impreza, многие энтузиасты скажут вам, что P1 является лучшим автомобилем, разработанным компанией ProDrive, чтобы уничтожить рынок JDM [японских внутренних моделей] Impreza, которые импортируются в Великобританию. Было построено всего 1000 экземпляров, и я бы утверждал, что если бы ProDrive не сосредоточился на том, чтобы они были действительно производительными, и не наделил их более широкими колесными арками и более раллийными характеристиками, цены были бы еще более агрессивными, чем сегодня", - отметил эксперт.

Наконец Брайтон предложил водителям, которые ищут современное купе с высокими эксплуатационными характеристиками, инвестировать в подержанный Alfa-Romeo 4C. По его словам, этот автомобиль имеет привлекательный вид и историю, которая понравится коллекционерам.

"Безусловно, здесь есть определенная предвзятость, но, по моему мнению, Alfa-Romeo 4C должен быть в этом списке, даже если ему еще долго придется ждать, прежде чем он получит какой-то классический статус. С его неоднозначной историей, когда Alfa-Romeo не завершила создание ни одного автомобиля, а также с завораживающим карбоновым кузовом и впечатляющим внешним видом, это автомобиль с историей, и им невероятно интересно управлять. За исключением, возможно, подрулевой коробки передач, это настоящий автомобиль для энтузиастов, и я уверен, что со временем все больше энтузиастов поднимут цены на них еще выше, чему будет способствовать редкость этого автомобиля", - подчеркнул он.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее опытный механик Скотти Килмер посоветовал водителям приобрести один надежный подержанный автомобиль. По его словам, он никогда не видел, чтобы эта модель авто ломалась.

"Если она (машина) когда-нибудь сломается, вам придется раскошелиться на деньги, но с другой стороны, я никогда не видел, чтобы такая система ломалась. Если вы не проезжаете через полутораметровую глубину воды и не заливаете всю машину, то это действительно хорошая система. Она выпускается уже давно, эта машина 2015 года, и я никогда не видел, чтобы она ломалась", - заверил автомеханик.

Также Скотти Килмер поделился надежным подержанным автомобилем, который является экономным в использовании. По его словам, речь идет о Honda Jazz второго поколения.

"Она прекрасно работает, прекрасно переключает передачи, но вы заметите одну особенность этих Хонд. Они относительно жесткие в управлении, и вы будете чувствовать неровности, когда будете на них наезжать - это экономавтомобиль. Никогда, я повторяю, никогда не покупайте такую машину и не ожидайте действительно плавной езды", - предупредил эксперт.

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