По словам Скотти Килмера, многие люди уже имеют эти автомобили.

Опытный механик Скотти Килмер советует покупателям подержанных автомобилей, которые ищут прочный и надежный внедорожник, обратить внимание на модель, которая доступна по конкурентной цене, пишет Express.

В недавнем своем видео на Youtube Скотти рассмотрел Toyota RAV4 2015 года выпуска и отметил, что у них очень умная система полного привода, которая еще ни разу не выходила из строя.

"Я знаю много людей, которые владеют этими машинами, и они не имеют никакого представления об этой системе [полного привода], так что те из вас, кто владеет ими, теперь знают, что делает эта маленькая кнопка. Вы останавливаете машину, нажимаете кнопку, и у вас появляется полный привод до 20 или 25 миль в час, так что вы можете ехать по снегу и льду или ехать в поход или на рыбалку. Если она когда-нибудь сломается, вам придется раскошелиться на деньги, но с другой стороны, я никогда не видел, чтобы такая система ломалась. Если вы не проезжаете через полутораметровую глубину воды и не заливаете всю машину, то это действительно хорошая система. Она выпускается уже давно, эта машина 2015 года, и я никогда не видел, чтобы она ломалась", - отметил эксперт. Видео дня

В издании напомнили, что Toyota RAV4 четвертого поколения произведена в 2012-2018 годах. Это среднеразмерный внедорожник, который в основном продается по цене от 7,5 до более 12 тысяч долларов в зависимости от пробега и состояния.

Подавляющее большинство автомобилей, которые были проданы в Великобритании, оснащены 2,0-литровым дизельным двигателем, который может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 10,5 секунды и поворачивает в среднем 85 км/ч.

Когда Скотти сел в "Тойоту", то заметил, что салон является комфортным и имеет достаточно места для крупногабаритных вещей, особенно со сложенными задними сиденьями.

"Когда мы заглядываем внутрь, это мое любимое место, посмотрите, как хорошо держатся тканевые сиденья. На кожаных сиденьях могут появиться трещины, и они становятся горячими и холодными. Эти сиденья намного удобнее. Она [владелица] держит здесь свой велосипед, потому что здесь много места. Конечно, сам грузовик [багажник] относительно небольшой, но вы опускаете эти сиденья и имеете большое пространство", - подчеркнул автомеханик.

Кроме того, эксперт во время вождения высоко оценил качество езды и ускорения, а также добавил, что высота кабины обеспечивает водителю хорошую обзорность.

"Мы даем немного газа, он плавно переключается и имеет достаточное ускорение. Конечно, это не гоночный автомобиль, но когда вы нажимаете на газ, он взлетает очень плавно. В этом 2,5-литровом двигателе довольно много лошадиных сил. Ездить на нём также весело, потому что он хорошо управляем и [водительское место] находится в воздухе. Оно не слишком высокое и не слишком низкое. Если вы поедете на нем далеко, то поймете, почему RAV4 продается больше, чем что-либо другое", - поделился впечатлениями механик.

Другие советы от автомобильных механиков

Ранее Скотти Килмер рассказал о надежном подержанном автомобиле, который является доступным в покупке и обслуживании. По его словам, речь идет о Honda Jazz второго поколения.

Он добавил, что это небольшая машина, но она очень хорошо пропорциональна для того, для чего люди хотят ее использовать.

В то же время автомобильный эксперт Алекс Роббинс назвал подержанный автомобиль, которого лучше избегать. Он рассказал об автомобиле Citroen DS 4, выпущенном между 2015 и 2019 годами.

Вас также могут заинтересовать новости: