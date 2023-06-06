Ревень - очень полезный продукт, который разнообразит ваши рецепты.

Летом на рынках и в крупных супермаркетах можно купить ревень - очень полезное и ароматное растение со съедобными черешками зеленого или алого цвета. Хоть ревень относят к овощам, но по вкусу он напоминает фрукт и часто используется в десертах. Польза ревеня столь огромна, что его точно стоит добавить в рацион. Подробнее об этом чудо-продукте читайте на УНИАН.

Что такое ревень и как его едят

Ревень - это многолетний овощ, родственник щавеля и гречки. Дозревает он обычно с мая по июль, хотя есть и осенние сорта. Съедобными являются только стебли ревеня, а вот его листья ядовиты, поэтому их обязательно нужно обрезать.

На вкус ревень довольно терпкий и кисловатый, похожий на зеленые яблоки, сельдерей и недозревшую клубнику.

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Можно ли есть ревень сырым? Ответ - можно, хотя много его в таком виде не съешь, поскольку он слишком терпкий. Сырой ревень можно добавить в салат в мелко нарезанном виде. Овощ хорошо поддается термической обработке. Блюда из ревеня разнообразны - его используют в пирогах, десертах, компотах, киселях, лимонадах. После приготовления стебли становятся менее терпкими. Ревень можно замораживать.

В блюдах ревень хорошо сочетается с клубникой, яблоками, ягодами и другими фруктами. Очень часто его добавляют в начинку для пирогов. А если ревень мелко нарезать и потушить в сахаре или вине, то получится хороший соус к мясу.

Чем полезен и вреден ревень

Польза и вред ревеня хорошо изучены еще со Средних веков. Известны такие полезные свойства ревеня:

Польза для крови . 100 г ревеня содержит примерно 30% суточной нормы витамина K, который необходим для нормального свертывания крови и эластичности кровеносных сосудов.

. 100 г ревеня содержит примерно 30% суточной нормы витамина K, который необходим для нормального свертывания крови и эластичности кровеносных сосудов. Противовоспалительные свойства . Минеральный и витаминный состав ревеня делает его хорошим помощником в заживлении ран и борьбе с воспалениями.

. Минеральный и витаминный состав ревеня делает его хорошим помощником в заживлении ран и борьбе с воспалениями. Польза для иммунитета . Красный цвет черенкам придают вещества антоцианы, которые обладают мощными антибактериальными и противораковыми свойствами.

. Красный цвет черенкам придают вещества антоцианы, которые обладают мощными антибактериальными и противораковыми свойствами. Польза для кишечника . В небольшом количестве ревень очень полезен для почек и кишечника. Он улучшает усвоение пищи и обладает легким слабительным и желчегонным эффектом. Это хороший источник клетчатки.

. В небольшом количестве ревень очень полезен для почек и кишечника. Он улучшает усвоение пищи и обладает легким слабительным и желчегонным эффектом. Это хороший источник клетчатки. Польза для легких . Сок ревеня полезен для здоровья легких и профилактики туберкулеза.

Вред ревеня может быть обусловлен высоким содержанием яблочной и щавелевой кислот, которые образуют почечные камни. Больше всего кислот содержится в старых черенках. Термическая обработка снижает содержание кислот.

Не стоит употреблять овощ (особенно в сыром виде) при мочекаменной болезни, заболеваниях почек, артрите, подагре, геморрое. В день можно есть не больше 100 г свежего ревеня. Также продукт не стоит есть каждый день.

Шарлотка с ревенем

Такая шарлотка получается даже вкуснее яблочной за счет более богатого вкуса ревеня. Готовится она очень просто.

Ингредиенты:

ревень - 250 г;

яйца - 4 шт.;

сахар - 250 г;

мука - 150 г;

разрыхлитель для теста - 1 чайн.л.;

корица, ванилин, мускатный орех по вкусу.

Ревень тщательно вымыть и очистить от пленок, нарезать тонкими ломтиками. Яйца взбить с сахаром и пряностями до пышной однородной пены. В яичную смесь всыпать муку с разрыхлителем и перемешать до однородности. Долго мешать не нужно, иначе тесто не будет воздушным и опадет.

Вылить тесто в смазанную маслом форму для выпечки и вертикально воткнуть черенки ревеня. Во время выпекания тесто поднимется в 1,5-2 раза. Выпекайте пирог с ревенем 45 минут про 180°. После выпечки подержите пирог в выключенной духовке ещё 15 минут.

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