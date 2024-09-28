Их можно готовить с изюмом или клюквой.

Булочки от Гордона Рамзи имеют воздушную текстуру и нежную, ненавязчивую сладость. Это делает их идеальными для завтрака или уютного послеобеденного чая.

Как пишет Ехргеѕѕ, это квинтэссенция британской классической выпечки одинаково вкусная с изюмом или без него, или с сушеной клюквой. Для приготовления понадобятся:

мука - 250 г;

разрыхлитель - 1,5 ч.л.

соль - щепотка;

сливочное масло - 45 г;

сахарная пудра - 1 ст. л;

изюм - 50 г;

яйцо - 1 шт;

молоко - 100 мл;

Разогрейте духовку до 180°C и застелите противень пергаментом. В большую миску просейте вместе муку, разрыхлитель и соль. Нарежьте сливочное масло небольшими кусочками и вотрите его в муку, чтобы образовалась воздушная крошка. Вмешайте сахарную пудру, а затем добавьте изюм.

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В отдельной миске взбейте яйцо и молоко. Влейте примерно три четверти этой смеси в муку и перемешайте. При необходимости добавляйте больше яично-молочной смеси, пока не получите мягкое нелипкое тесто.

Переверните тесто на слегка присыпанную мукой поверхность. С помощью скалки или руками аккуратно сформируйте пласт толщиной от 2 до 2,5 см. Вырежьте круги диаметром 6 см и разложите эти булочки на подготовленный противень.

Сверху смажьте небольшим количеством молока и посыпьте сахаром. Выпекайте от 20 до 25 минут или пока они не станут золотисто-коричневыми и хорошо поднимутся. Чтобы проверить готовность, слегка сожмите один; он должен быть упругим. Переложите булочки на решетку, чтобы немного остыли.

Подавайте теплым - лучше всего в течение часа после выпекания.

Что еще можно приготовить на завтрак

Известный кулинар Мэри Берри рассказала как сделать "идеальный чайный хлебец". Этот кекс чрезвычайно прост в приготовлении и прекрасно подойдет для питательного завтрака.

Завтрак в выходные - это время, чтобы не спешить и приготовить что-то особенное, вместо того, чтобы быстро сделать бутерброды или яичницу. Хорошим вариантом могут стать блины.

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