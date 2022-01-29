У мужчины выявили передозировку лекарствами и успели спасти.

В Шанхае 55-летний мужчина пришел на вокзал, передал охранникам клочок бумаги и потерял сознание.

Об этом пишет Insider.

Однако охранники посчитали его безбилетником и сняли с рейса. В итоге у мужчины выявили передозировку лекарствами и успели его спасти.

"У людей моего возраста в деревне у всех уже есть дети и внуки. А тебе 29 лет, и ты до сих пор ничего не добился", - написал он в своей записке, обращаясь к своему сыну.

Дело в том, что в Китае принято вступать в брак до 30 лет, и часто родители давят на своих детей и устраивают им свидания вслепую с потенциальным супругом.

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Мужчин склоняют к раннему браку для скорейшего "продолжения рода" и демонстрации социального успеха. Женитьба свидетельствует о том, что мужчина финансово состоялся - ведь ожидается, что он возьмет на себя большую часть семейных расходов.

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