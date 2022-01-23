Тело доставили по требованию, ведь для получения средств присутствие мужчины было обязательным.

В США двое мужчин пришли в почтовое отделение города Карлоу с трупом 66-летнего товарища. Таким способом они пытались получить его недельную пенсию.

Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в 11.30 в пятницу. Сначала в почтовое отделение Хози на Стейплстаун-роуд обратился мужчина, чтобы получить недельную пенсию за своего товарища. Однако работник объяснил ему, что присутствие получателя обязательно.

Мужчина ушел, но вернулся через некоторое время с двумя товарищами, один из которых и был получателем средств. Однако его состояние обеспокоило работников отделения. Мужчина "не держался на ногах", поэтому его подперли о стену.

Кассирша почты вызвала полицию и медиков. Последние констатировали смерть мужчины. Полиция сейчас выясняет причины его смерти.

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