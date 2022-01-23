В США двое мужчин пришли в почтовое отделение города Карлоу с трупом 66-летнего товарища. Таким способом они пытались получить его недельную пенсию.
Об этом сообщает Daily Star.
Инцидент произошел в 11.30 в пятницу. Сначала в почтовое отделение Хози на Стейплстаун-роуд обратился мужчина, чтобы получить недельную пенсию за своего товарища. Однако работник объяснил ему, что присутствие получателя обязательно.
Мужчина ушел, но вернулся через некоторое время с двумя товарищами, один из которых и был получателем средств. Однако его состояние обеспокоило работников отделения. Мужчина "не держался на ногах", поэтому его подперли о стену.
Кассирша почты вызвала полицию и медиков. Последние констатировали смерть мужчины. Полиция сейчас выясняет причины его смерти.
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