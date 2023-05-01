Он включает в себя расходы на такие вещи, как халаты.

Бывшая премьер-министр от Консервативной партии Лиз Тасс оспаривает полученный ею счет за пользование большим загородным домом Чивнинг Хаус.

Как сообщает BBC, Трасс пользовалась этим поместьем на 115 комнат, когда занимала должность министра иностранных дел и претендовала на должность председателя Консервативной партии и, соответственно, кресло премьера.

Правительство требует от нее оплатить счет на 12 тысяч фунтов стерлингов (около 15 тысяч долларов), который покрывает недостающие вещи, в частности халаты, расходы на нее лично и ее гостей. Министерские правила регламентируют, что если министры проводят вечеринки или личные мероприятия в официальных резиденциях, расходы на это должны покрываться за их собственный или партийный счет, но не из государственного кошелька.

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Как объяснил представитель Трасс, предоставленный политику счет содержит "смесь расходов на нее лично и расходов на официальные правительственные дела с государственными служащими ... которые встречались в Чивнинге".

Трасс подчеркивает, что "было бы неуместно", если бы она сама оплачивала расходы на других чиновников, поэтому она просит разделить счет, чтобы оплатить только свою часть.

Лиз Трасс на посту премьера Великобритании

47-летний консервативный политик Лиз Трасс на протяжении последних лет занимала различные должности в британском правительстве. В частности, в течение года (с сентября 2021 по сентябрь 2022 года) она возглавляла МИД страны.

5 сентября 2022 года Лиз Трасс избрали новым лидером правящей Консервативной партии Великобритании и она возглавила правительство страны. На посту премьера Трасс, третья женщина в истории страны, возглавлявшая правительство, пробыла крайне мало - 45 дней. За это время популярность ее партии упала до рекордно низких значений.

После того, как она покинула пост премьер-министра, Трасс остается членом британского парламента.

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