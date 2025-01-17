Сообщается, что бананы могут помочь в потере веса.

Бананы являются очень полезными фруктами. Они могут предложить массу питательных веществ и являются отличным выбором для здорового питания, пишет verywellhealth.com.

Специалисты определили самые важные преимущества бананов, когда их употребление может быть особенно полезным:

Бананы могут помочь, когда вы больны. Бананы обладают мягким вкусом и мягкой текстурой, которые легко усваиваются. Они также содержат множество витаминов и минералов, которые помогут вам насытиться, не занимая много места в желудке.

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Бананы могут помочь в потере веса. Включение большего количества бананов в свой рацион может быть хорошей идеей, если вы пытаетесь похудеть. Они от природы сладкие, что может помочь удовлетворить некоторую тягу к сладкому, особенно ночью. Кроме того, бананы низкокалорийны. Они также содержат клетчатку и резистентный крахмал, которые помогают вам насыщаться, не повышая уровень сахара в крови. Чем зеленее банан, тем больше в нем резистентного крахмала.

Кроме того, бананы содержат антиоксиданты, которые помогают защитить клетки от окислительного стресса и повреждений, способствующих развитию болезней.

Также бананы отлично подходят для восстановления после тренировок, поскольку они содержат магний и калий - два электролита, в которых спортсмены часто нуждаются в пополнении после интенсивной тренировки.

Напомним, ранее эксперт назвала неожиданное место, где стоит хранить бананы.

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