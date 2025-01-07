Рассмотрим подробнее, можно ли греть кофе в бумажном стакане в микроволновке после того, как он остыл.

Кофе давно бьет рекорды по популярности во всем мире. Однако бывает так, что приготовил чашку любимого напитка, но выпить не успел. В такой момент встаешь перед дилеммой - можно ли разогревать кофе в микроволновке или только сделаешь хуже.

Можно ли греть кофе в микроволновке

По единогласной оценке экспертов, ответ на вопрос, можно ли греть готовый кофе, отрицательный. И у этого есть ряд причин. В частности, это сделает желанный напиток более горьким и уничтожит его аромат.

Причины того, почему нельзя разогревать кофе, кроются в химической реакции, которой невозможно избежать. Это произойдет даже без нагревания, а просто при долгом хранении напитка в чашке.

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Хлорогеновая кислота в его составе со временем распадается на хинную и кофейную кислоты. У них обеих горьковатый вкус. Хинная кислота многим знакома, так как именно она отвечает за характерный вкус в тониках. Главная проблема в том, что нагрев ускоряет этот неизбежный химический процесс.

Можно ли греть кофе в бумажном стакане, если это ваш последний в наличии напиток? В этом случае микроволновка станет вашим лучшим помощником, так как значительно сокращает время нагревания, а потому вкусовые и ароматические потери будут меньше.

Однако самым лучшим вариантом будет обзавестись термосом или термокружкой, если часто страдаете из-за холодного кофе. Процесс распада кислоты все еще будет происходить, но его последствия не будут такими ощутимыми.

Отказываться от любимого напитка также стоит - он улучшает настроение, память и повышает концентрацию. Антиоксиданты в его составе защитят ваши клетки от повреждений. Это жизненно важно в профилактики таких болезней как диабет и рак.

Тем, кто следит за весом, он также будет полезен, так как разгоняет метаболизм и даже может поспособствовать в сбрасывании лишних килограммов. В то же время стоит помнить, что переизбыток кофеина может обернуться бессонницей, нервозностью и другими проблемами.

Ранее УНИАН рассказывал, какой кофе самый полезный и самый вредный.

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