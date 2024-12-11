Для него понадобятся тыква и творог.

Брауни имеет много поклонников за свой насыщенный шоколадный вкус. Однако его калорийность мешает лакомиться им во время похудения. Поэтому неудивительно, что в сети завирусился рецепт диетического рецепта этого пирожного, который предусматривает лишь 135 ккал на кусочек.

Популярный блогер в TikTok ketorecipes поделился способом приготовления брауни, который можно есть без вреда для фигуры.

"Вы не поверите в два секретных ингредиента этих домашних, более здоровых шоколадных брауни. Я использую здесь не один, а два необычных ингредиента, но я обещаю, что они получатся невероятно влажными и чрезвычайно декадентскими", - отмечает блогер.

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Для приготовления понадобятся:

тыква - 450 г;

миндальная мука - 120 г;

творог - 120 г;

какао-порошок - 60 г;

яйца - 2 шт;

подсластитель - по вкусу;

разрыхлитель - 1 ст.л.

немного ванильного экстракта.

Тыкву очистите и нарежьте кусочками. Выпекайте ее в духовке до мягкости. На это уйдет около 50 минут при температуре 200C/ газ 6.

Дайте ему остыть и взбейте в кухонном комбайне с остальными ингредиентами, у вас должна получиться однородная консистенция без комочков.

Далее подготовьте противень с пергаментной бумагой. Вылейте смесь, добавив немного шоколадной стружки по желанию. Выпекайте десерт 45-50 минут при температуре 200 градусов. Перед употреблением брауни нужно охладить. Далее нарежьте его на порционные квадраты.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить вкусный брауни на 104 калорий.

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