Брауни имеет много поклонников за свой насыщенный шоколадный вкус. Однако его калорийность мешает лакомиться им во время похудения. Поэтому неудивительно, что в сети завирусился рецепт диетического рецепта этого пирожного, который предусматривает лишь 135 ккал на кусочек.
Популярный блогер в TikTok ketorecipes поделился способом приготовления брауни, который можно есть без вреда для фигуры.
"Вы не поверите в два секретных ингредиента этих домашних, более здоровых шоколадных брауни. Я использую здесь не один, а два необычных ингредиента, но я обещаю, что они получатся невероятно влажными и чрезвычайно декадентскими", - отмечает блогер.
Для приготовления понадобятся:
- тыква - 450 г;
- миндальная мука - 120 г;
- творог - 120 г;
- какао-порошок - 60 г;
- яйца - 2 шт;
- подсластитель - по вкусу;
- разрыхлитель - 1 ст.л.
- немного ванильного экстракта.
Тыкву очистите и нарежьте кусочками. Выпекайте ее в духовке до мягкости. На это уйдет около 50 минут при температуре 200C/ газ 6.
Дайте ему остыть и взбейте в кухонном комбайне с остальными ингредиентами, у вас должна получиться однородная консистенция без комочков.
Далее подготовьте противень с пергаментной бумагой. Вылейте смесь, добавив немного шоколадной стружки по желанию. Выпекайте десерт 45-50 минут при температуре 200 градусов. Перед употреблением брауни нужно охладить. Далее нарежьте его на порционные квадраты.
Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить вкусный брауни на 104 калорий.