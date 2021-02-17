Пара сняла забавное видео.

Глава миграционной службы Украины Максим Соколюк и Анастасия Зинченко, которая более известна как "Настя из Уханя", сняли забавное видео.

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На кадрах пара из моря резко перемещается в снег. Стоит отметить, что если раньше Соколюк появлялся на публике только в деловых костюмах, то сейчас спокойно рассекает в трусиках.

"Наша сумасшедшая идея. Телепортация в снежный Киев", - подписала видео Зинченко.

Пользователи социальной сети похвалили пару за такую смелость - голыми прыгать в снегу.

"Круто получилось", "Ого, класс", "Солнышко, а вы суровы", "Сумасшедшие", - пишут комментаторы.

Анастасия Зинченко и Максим Соколюк: история отношений

Соколюк занимался судьбой Насти, когда она застряла в охваченной коронавирусом китайской провинции, Ухане

Он организовал ее возвращение в Украину и в родной Херсон, а затем он предложил избраннице переехать в Киев

Когда у них завязался роман, Соколюк был женат

Весной чиновник подал на развод, а летом уже получил решение суда о расторжении брака. С бывшей женой у них двое детей - дочь и сын

Максим Соколюк старше новой избранницы на 20 лет

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Автор: Диана Могилевич