Одно из правил жизни заключается в том, что бездумная занятость не является продуктивностью, отметили эксперты.

Не все люди понимают, как правильно жить в этом мире, и осознают, что есть правда жизни, с которой тяжело смириться.

Почти все - 98% людей, слишком поздно узнают правдивые утверждения о жизни, которые некоторым тяжело "проглотить", пишет HackSpirit, ссылаясь на сведения психологов. Издание составило топ-7 таких утверждений. По данным журналистов, одна з таких правд жизни звучит следующим образом: "Стремление к счастью часто приводит к несчастью". Имеется в виду то, что за счастьем не надо гнаться, а стоит жить моментами.

Другие правила жизни - утверждения, которые многим не удается вовремя осознать:

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"Вы не можете контролировать все, и это нормально". Из-за попытки держать все под контролем, человеку грозят стрессы и разочарования;

"Все непостоянно". Изменения заставляют выходить из зоны комфорта, но они неотвратимы;

"Бездумная занятость - это не продуктивность". Стоит обращать внимание на качество работы, а не на ее количество;

"Эго является врагом роста". Чем больше мы "кормим" свое эго, тем больше оно мешает нам расти;

"Избегание боли только усиливает ее".

Журналисты добавили, что есть еще одно правдивое утверждение о жизни: "Вы - не ваши мысли". Зачастую люди отождествляют себя со своими мыслями настолько, что считают будто те определяют их.

Интересные новости - сегодня это стоит внимания

Ранее УНИАН узнал, что значит быть эгоистом. Эксперты отметили, что эгоистичным людям свойственны несколько способов поведения, в том числе они склонны к перекладыванию вины на кого-то другого.

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