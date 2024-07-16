Эгоистичные личности могут быть щедрыми выборочно.

Когда люди начинают интересоваться тем, как правильно жить в этом мире, то нередко хотят узнать признаки эгоистичных людей.

За якобы искренней добротой может маскироваться скрытый эгоизм, предупреждает HackSpirit. Издание отметило, что эгоистичных людей можно распознать по 7 способам поведения. В частности, такие люди часто под маской обаяния и доброты пытаются добиться от кого-то определенной услуги, однако не спешат делать какие-то шаги в ответ.

Как понять, что ты эгоист:

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обмен несбалансированный - эти люди с радостью принимают заботу и внимание, но взаимностью отвечают редко;

склонны к тому, чтобы перекладывать вину за свои ошибки на кого-то другого и не признавать обвинений;

щедры выборочно и показательно;

склонны к тому, чтобы манипулировать эмоциями, чтобы добиться желаемого. Например, могут говорить: "Если бы ты действительно заботился обо мне, ты бы сделал это..." или "Я думал, что ты мой друг";

не способны проявлять эмпатию.

Кроме того, эгоистичным людям, по сведениям журналистов, присуща неискренняя взаимность - когда что-то дают, то ожидают больше получить взамен.

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