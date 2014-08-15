Жители американского поселка избрали своим мэром пса

Животное победило со значительным перевесом на выборах, в которых принимали участие 12 местных жителей, пишет Лента.ру.

Пес официально вступит в должность в субботу, 16 августа, во время ежегодной ярмарки.

Для того чтобы достойно представлять свой поселок, Дюку пришлось провести пять часов в салоне красоты. Помимо этого, ему вручили новый цилиндр и почетную ленточку. Новоизбранный мэр не стал комментировать журналисткам свою победу на выборах, однако дружелюбно посмотрел в камеру.

Пес будет исполнять обязанности главы поселка в течение года. Жалование новоизбранному мэру выделит местный зоомагазин, предоставив ему годовой запас собачьего корма.

Жители поселка не первый делают странный выбор. Ранее мэром становилась трехлетний ребенок и 16-летний подросток.