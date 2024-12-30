Она налегает на велотренировки, несколкь раз в неделю добавляя к ним силовые.

90-летняя американка Джойс Ханна из Калифорнии считает своим величайшим достижением в фитнесе то, что она "все еще тренируется и наслаждается этим". В комментарии Parade она рассказала, что, помимо улучшения своего здоровья и общей физической формы, тренировки снижают стресс, дают ей энергию для выполнения необходимых дел и повышают качество сна. Она добавляет, что это отличное занятие с друзьями, которое может помочь пожилым людям строить социальные связи и бороться с одиночеством.

Программа тренировок Джойс Ханны

Велотренажер

В целом, Ханна стремится к шести тренировкам в неделю по 30–60 минут каждая. Это включает в себя тренировки на велотренажере в течение как минимум 30 минут три раза в неделю. Каждая тренировка включает интервалы HIIT (чередование коротки всплесков интенсивной активности и коротких периодов отдыха), за которыми следуют пять минут растяжки.

Видео дня

Силовые тренировки

Ханна также фокусируется на силовых тренировках три раза в неделю по 30–60 минут каждая, тренируясь на тренажерах или используя свободные веса.

Ходьба

Ханна также совершает неспешные прогулки по своему району. Обычно она ходит около 30–60 минут, пять–шесть раз в неделю, и хотя иногда она ходит сама, ее часто сопровождает подруга или дочь.

Работа над равновесием

Хорошее равновесие очень важно для пожилых людей, которые хотят избежать падений, Ханна периодически выполняет упражнения на равновесие в течение недели — по 5-10 минут, пять раз в неделю, во время которых она делает что-то вроде стояния на одной ноге или тандемной ходьбы (ходьба по прямой линии и размещение пятки ноги прямо перед пальцами другой ноги).

Растяжка

Также Ханна делает растяжку в течение нескольких минут почти каждый вечер перед сном.

Ранее исследования показали, что физические упражнения делают вас умнее. Так, когнитивные эффекты физических упражнений, сна и настроения могут влиять на наши нейронные сети в течение 7-14 дней, повышая память и внимание.

Вас также могут заинтересовать новости: