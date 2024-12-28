Каждая тренировка состоит из трех тщательно подобранных упражнений.

Сертифицированный персональный тренер Тайлер Рид посоветовал пять силовых тренировок для всего тела, которые помогут сбросить 5 килограммов лишнего веса, пишет eatthis.com.

"Когда ваша цель - похудеть, включение силовых тренировок в вашу программу - один из самых эффективных способов ее достичь. Силовые тренировки для всего тела активируют несколько групп мышц, ускоряя метаболизм и помогая сжигать больше калорий как во время тренировки, так и после нее", - отметил тренер.

5 силовых тренировок для похудения

По словам специалиста, каждая тренировка состоит из трех тщательно подобранных упражнений, чтобы максимально сжигать калории, задействовать несколько групп мышц одновременно.

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"Выполняйте их в формате круга, чтобы поддерживать частоту сердечных сокращений и усиливать сжигание жира", - посоветовал Рид.

Тренировка №1:

Планка с касаниями плеч (12 повторений на каждую руку);

Bird Dog (10 повторений на каждую сторону);

"Мертвый жук" (12 повторений).

Выполните все 3 упражнения по порядку. Отдохните 30-60 секунд, затем повторите 3 раунда.

Тренировка №2:

Отжимания (10–12 повторений);

Подъемы ног в обратной планке (10 повторений на каждую ногу);

Удержание позы супермена (20 секунд).

Выполняйте каждое упражнение одно за другим. Отдохните 30-60 секунд и повторите 3 раунда.

Тренировка №3:

Приседания с собственным весом (15 повторений);

Ягодичные мостики (12 повторений);

Выпады с шагом назад (10 повторений на каждую ногу).

Выполняйте упражнения по кругу, отдыхайте по мере необходимости и повторяйте 3 раунда.

Тренировка №4:

Высокое поднимание колен (20 секунд);

"Альпинисты" (15 повторений на каждую ногу);

Планка в сторону (8 повторений на каждую сторону).

Выполняйте упражнения по порядку. Отдыхайте по мере необходимости и повторяйте 3 раунда.

Тренировка №5:

Берпи (10 повторений);

Становая тяга с гантелями (12 повторений);

"Русские скручивания" (10 повторений на каждую сторону).

Выполните все 3 упражнения одно за другим, отдохните и повторите 3 раунда.

Напомним, ранее УНИАН писал, как быстро убрать жир внизу живота.

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