Сертифицированный персональный тренер Тайлер Рид посоветовал пять силовых тренировок для всего тела, которые помогут сбросить 5 килограммов лишнего веса, пишет eatthis.com.
"Когда ваша цель - похудеть, включение силовых тренировок в вашу программу - один из самых эффективных способов ее достичь. Силовые тренировки для всего тела активируют несколько групп мышц, ускоряя метаболизм и помогая сжигать больше калорий как во время тренировки, так и после нее", - отметил тренер.
5 силовых тренировок для похудения
По словам специалиста, каждая тренировка состоит из трех тщательно подобранных упражнений, чтобы максимально сжигать калории, задействовать несколько групп мышц одновременно.
"Выполняйте их в формате круга, чтобы поддерживать частоту сердечных сокращений и усиливать сжигание жира", - посоветовал Рид.
Тренировка №1:
- Планка с касаниями плеч (12 повторений на каждую руку);
- Bird Dog (10 повторений на каждую сторону);
- "Мертвый жук" (12 повторений).
Выполните все 3 упражнения по порядку. Отдохните 30-60 секунд, затем повторите 3 раунда.
Тренировка №2:
- Отжимания (10–12 повторений);
- Подъемы ног в обратной планке (10 повторений на каждую ногу);
- Удержание позы супермена (20 секунд).
Выполняйте каждое упражнение одно за другим. Отдохните 30-60 секунд и повторите 3 раунда.
Тренировка №3:
- Приседания с собственным весом (15 повторений);
- Ягодичные мостики (12 повторений);
- Выпады с шагом назад (10 повторений на каждую ногу).
Выполняйте упражнения по кругу, отдыхайте по мере необходимости и повторяйте 3 раунда.
Тренировка №4:
- Высокое поднимание колен (20 секунд);
- "Альпинисты" (15 повторений на каждую ногу);
- Планка в сторону (8 повторений на каждую сторону).
Выполняйте упражнения по порядку. Отдыхайте по мере необходимости и повторяйте 3 раунда.
Тренировка №5:
- Берпи (10 повторений);
- Становая тяга с гантелями (12 повторений);
- "Русские скручивания" (10 повторений на каждую сторону).
Выполните все 3 упражнения одно за другим, отдохните и повторите 3 раунда.
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