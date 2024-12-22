Влияние физических упражнений на повышение интеллекта длится дольше, чем предполагали исследователи.

Известно, что физические упражнения улучшают работу вашего мозга, повышая интеллект и память. Но как долго длятся эти эффекты? И, самое главное, в это время года, когда найти время для физических упражнений может быть сложной задачей? Ответы на эти вопросы приводит издание Inc.

Тренируйтесь сегодня, будьте умнее завтра

Исследования доказывают, что физические упражнения делают вас умнее. Но хотя давно известно, что физические упражнения улучшают когнитивные способности, наука не уверена, как долго длится это влияние.

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Так, команда из Университетского колледжа Лондона недавно привлекла 76 взрослых людей старше 50 лет, чтобы выяснить это. Волонтеры носили трекеры активности в течение восьми дней и ежедневно проходили когнитивные тесты.

Результаты исследования были опубликованы в International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity. Они показывают, что влияние физических упражнений на повышение интеллекта длится дольше, чем предполагали ученые.

"Наши выводы свидетельствуют о том, что физическая активность способствует развитию кратковременной памяти дольше, чем считалось ранее, возможно, до следующего дня, а не только через несколько часов после тренировки", - сказала соавтор исследования Микаэла Блумберг.

Во время тренировок работает ваш мозг

По данным исследования психического влияния факторов образа жизни, опубликованные в PLOS Biology, влияние физических упражнений на мозг длится гораздо дольше, чем один день. Исследователи хотели понять, как такие факторы образа жизни, как физическая активность и сон, влияют на мозг в течение длительного времени, рассказала руководитель исследования Ана Триана:

"Снимок человека, который лежит неподвижно в течение получаса, может показать очень многое. Наш мозг не работает в изоляции".

Отмечается, что команда наблюдала медленную эволюцию функции мозга в ответ на режим сна и физических упражнений в течение не только дней, но и недель.

"Мы находим следы прошлого поведения и физиологии в связях мозга, которые длятся до 15 дней. Эти результаты отражают длительную и устойчивую связь между внешними факторами и нервными процессами", - говорят ученые

Мощная мотивация для движения

В свою очередь автор исследования Дэн Пинк сделал вывод, что когнитивные эффекты физических упражнений, сна и настроения могут влиять на наши нейронные сети в течение 7-14 дней, изменяя память и внимание.

"Тренируйтесь сегодня - и ваш мозг принесёт пользу завтра, и завтра, и завтра, и завтра", - резюмировал эксперт.

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