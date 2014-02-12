Математики подсчитали более 177 тысяч способов завязать галстук

Международная группа математиков подсчитала, сколько способов существует завязать галстук, пишет Lenta.ru. Им удалось обнаружить 177 147 вариантов. Препринт работы математиков доступен на сайте arXiv.org.

В 1999 физики Томас Финк и Йонг Мао промоделировали завязывание узлов на галстуке с помощью случайных блужданий. В серии работ (последняя — в 2001 году) они пришли к выводу, что существует ровно 85 различных способов повязать галстук. До последнего времени эта научная проблема оставалась решена.

По словам авторов новой работы Дана Хирша, Мередит Паттерсон, Андерса Сандберга и Микаэля Вейдемо-Йоханссона, пересмотреть классификацию Финка и Мао их сподвигло появление новых типов узлов для галстука. Ученые говорят, что интерес к таким узлам возник после выхода фильма «Матрица: Перезагрузка», где один из героев по имени Меровинген носил необычно повязанный галстук. Эти узлы не попадали в классификацию Финка и Мао.

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В новой работе узлы кодировались словами конечного алфавита W, T, u, U. Каждая буква алфавита задавала определенное действие при завязывании: например, U означало «засунуть широкий конец под узкий». Не все слова являются допустимыми: слишком длинные слова потребуют для завязывания очень длинного галстука.

Исходя из этих соображений (и некоторых других, предложенных еще Финком и Мао), исследователи ввели понятие допустимых слов, то есть слов, которым соответствуют реальные узлы. Все такие слова образуют язык. Чтобы описать допустимые слова, ученые определили правила, по которым они строятся — так называемую грамматику языка.

Проведя подсчет количества слов, ученые пришли к выводу, что существует 177 147 вариантов. Исследователи сами признают, что не все из этих узлов позволяют красиво завязать галстук. Например, из собственных слов ученые не в состоянии выделить те, после завязки которых широкий конец галстука окажется лицевой стороной наружу.