В американском McDonald's продавали Happy Meal с героином
10:29, 30 января 2014Курьёзы
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Сотрудница ресторана быстрого питания McDonald`s в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) 26-летняя Шания Деннис была арестована по обвинению в том, что она продавала героин, пряча его в детских наборах Happy Meal
Шания Деннис продавала героин в Happy Meal / cbspittsburgh
По данным следствия, покупатели подъезжали на машине к окошку McDonald`s и произносили пароль: "Я хотел бы заказать игрушку". После этого они протягивали деньги и получали коробочку, в которой вместе с детским обедом и игрушкой лежали наркотики, передает ИТАР-ТАСС.
Читайте такжеСБУ сожгла наркотиков на миллион долларов (фото)Как сообщили СМИ, Деннис была арестована после того, как полицейские под видом покупателей приобрели у нее коробочку из-под Happy Meal с десятью пакетиками героина. При обыске у женщины было найдено еще 50 свертков с наркотиком.
Также в этом месяце за торговлю героином был арестован один из сотрудников McDonald`s в расположенном неподалеку от Питтсбурга городке Маррисвилл.
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