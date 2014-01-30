В американском McDonald's продавали Happy Meal с героином

По данным следствия, покупатели подъезжали на машине к окошку McDonald`s и произносили пароль: "Я хотел бы заказать игрушку". После этого они протягивали деньги и получали коробочку, в которой вместе с детским обедом и игрушкой лежали наркотики, передает ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеСБУ сожгла наркотиков на миллион долларов (фото)Как сообщили СМИ, Деннис была арестована после того, как полицейские под видом покупателей приобрели у нее коробочку из-под Happy Meal с десятью пакетиками героина. При обыске у женщины было найдено еще 50 свертков с наркотиком.

Также в этом месяце за торговлю героином был арестован один из сотрудников McDonald`s в расположенном неподалеку от Питтсбурга городке Маррисвилл.