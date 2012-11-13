Знаменитые колокола Нотр-Дам отправят на переплавку
12:47, 13 ноября 2012Курьёзы
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В Соборе Парижской Богоматери намерены заменить колокола.
Колокола Нотр-Дам "обвинили" а плохом звучании. Фото https://ru.glamourapartments.com
Знаменитые колокола парижского собора Нотр-Дам отправят на переплавку, пишет The Guardian.
Колокола, носящие имена святых: «Анжелика Франсуаза», «Антуанетта Шарлотта», «Геацинт Жанна» и «Дениз Давид», было решено к 850-летнему юбилею собора заменить на новые. Из сплава этих колоколов собираются сделать пушку.
Главной причиной, по которой власти Парижа хотят избавиться от старых колоколов, их «ужасное звучание и внешний вид».
Между тем, главный настоятель собора и инициатор проекта Патрик Жакен заявил, что этот шаг поможет вернуть Нотр-Даму «его прежний голос».
Десятки членов культурных ассоциаций из Франции и из-за рубежа намерены остановить замену знаменитых колоколов.
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