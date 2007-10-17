Белорусских пьяниц пометили светоотражателями

В Витебском медвытрезвителе придумали новый способ сберечь здоровье своих клиентов. Теперь уже покинувшим вытрезвитель пьяницам раздают светоотражатели - фликеры, которые помогают им избежать опасности на проезжей части, пишет в среду Telegraf.by.

По словам представителей местного ГАИ, после пребывания в вытрезвителе люди часто бывают, хоть и протрезвевшими, но рассеянными и не замечают опасности на дороге. При этом себестоимость светоотражающих элементов не включается в стоимость пребывания в вытрезвителе.

Ранее уже сообщалось о других нововведениях в Витебском вытрезвителей. Там, в частности, каждого постояльца заведения при поступлении ждет фотосессия. По словам милиционеров, фотографирующих пьяниц, они делают это не для собственного удовольствия, а для улучшения памяти алкоголиков, которые часто не помнят, в каком именно стоянии они были доставлены на профилактику.

Лента.ру