Американка в 59 лет стала сертифицированным персональным тренером и инструктором по йоге.

67-летняя американка Андреа Лепсио радикально изменила свою жизнь, став персональным тренером в 59 лет после увольнения с предыдущего места работы. По ее словам, сейчас она находится в своей лучшей форме, пишет журнал Parade.

Она является основательницей Mighty Fit и помогает женщинам старше 40 лет достигать своих фитнес-целей.

"Став сертифицированным персональным тренером и инструктором по йоге, я укрепила свои тренировки… Я - писательница по профессии, моя осанка ослабла из-за того, что я годами горбилась над клавиатурой и вела малоподвижный образ жизни, за исключением прогулок с собакой. Занятия йогой показали мне, как улучшить осанку и силу корпуса. Я бы назвала это своим самым большим достижением в фитнесе, потому что улучшение формы пошло на пользу всей моей программе кардио- и силовых тренировок", - рассказала женщина.

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Отмечается, что, кроме множества физических преимуществ, которые Лепсио получила от тренировок, улучшилось ее психическое здоровье.

"Когда вы регулярно занимаетесь спортом, вы чувствуете себя лучше физически и эмоционально. Вы, как правило, лучше спите, что улучшает работу мозга и настроение. Упражнения в сочетании с диафрагмальным дыханием успокаивают нервную систему, что благотворно влияет на психическое здоровье", - объяснила американка.

Лепсио ведет групповые занятия в Zoom пять раз в неделю по утрам. Ее текущая программа силовых тренировок требует 15 минут и включает приседания, планки, приседания у стены, отжимания, отжимания на брусьях и сгибания бицепса. Многие из упражнений выполняются только с собственным весом и не требуют никакого оборудования.

Что касается упражнений на кардио, то, как пишет журнал, Лепсио гребет по 20 минут или ходит пешком от 20 до 60 минут.

Американка на собственном примере доказала: где есть желание, там есть и способ. По ее словам, всегда есть способ начать двигаться, даже если это кажется невозможным, и начать двигаться можно в любом возрасте.

Напомним, ранее УНИАН писал, какие 5 лучших силовых упражнений помогут уменьшить "фартук" на животе.

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