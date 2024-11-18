Генетические инструменты, необходимые для создания яиц, существовали задолго до того, как природа изобрела курицу.

Окаменевший доисторический организм, обнаруженный в 2017 году, привел ученых к выводу, что яйца появились задолго до появления первых животных, что подразумевает, что они появились до курицы.

Chromosphaera perkinsii, одноклеточный организм, обнаруженный на Гавайях, впервые появился по меньшей мере миллиард лет назад и подвергся делению клеток, чтобы произвести то, что напоминало предшественника яиц, пишет The Independent.

Ученые из Женевского университета обнаружили, что этот организм образовал многоклеточные структуры, имеющие поразительное сходство с эмбрионами животных. Результаты, опубликованные в журнале Nature, указывают на то, что яйца существовали задолго до появления первых животных.

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"Хотя Chromosphaera perkinsii является одноклеточным видом, такое поведение показывает, что многоклеточные процессы координации и дифференциации уже присутствуют у этого вида, задолго до появления первых животных на Земле", - сказал ведущий автор исследования Омая Дудин.

Отмечается, что одноклеточные формы жизни, такие как дрожжи или некоторые бактерии, появились на планете задолго до многоклеточных организмов, таких как животные, которые развились из одной яйцеклетки в сложные существа. Этот процесс развития эмбриона следовал очень определенным этапам, которые, как известно, удивительно похожи между видами животных.

Ученые подозревали, что этот процесс развился гораздо раньше, задолго до появления животных. Но то, как именно произошел этот переход от одноклеточных видов к многоклеточным организмам, все еще было очень плохо изучено.

В своем новом ученые оценили предковую форму жизни C perkinsii, которая отделилась от эволюционной линии животных более миллиарда лет назад, и нашли ключевые идеи о механизмах перехода к многоклеточным формам жизни.

Они узнали, что как только C perkinsii достигали максимального размера, они делились, не разрастаясь дальше, и образовывали многоклеточные колонии, напоминающие ранние стадии развития эмбрионов животных.

Колонии, состоящие по крайней мере из двух различных типов клеток, сохранялись около трети своего жизненного цикла. По их словам, способ деления этих колоний с отчетливой трехмерной структурой "поразительно напоминает" ранние этапы эмбрионального развития животных.

Основываясь на этом открытии, ученые заявили, что генетические инструменты, необходимые для "создания яиц", существовали задолго до того, как природа "изобрела кур" более миллиарда лет назад.

Однако существует вероятность того, что механизмы, лежащие в основе многоклеточного развития, могли эволюционировать отдельно у C perkinsii, и исследователи заявили, что надеются, что дальнейшие исследования организма покажут, какой из вариантов более вероятен. Марин Оливетта, другой автор исследования, пояснила:

"Это захватывающе, вид, открытый совсем недавно, позволяет нам вернуться во времени более чем на миллиард лет назад".

Новости науки

Новое исследование пролило свет на эволюционный путь цветового зрения у животных, открыв удивительный факт: они развили способность видеть цвета около 500 миллионов лет назад - задолго до появления ярких цветов у фруктов и цветов.

Это открытие меняет понимание того, как и почему появились цветные проявления, изначально обусловленные не эстетикой, а выживанием и воспроизводством.

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