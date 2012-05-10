К лету киевское метро заговорит на английском

Об этом сообщила пресс-секретарь метрополитена Надежда Шумак.

«Мы сейчас работаем в этом направление, записываем текстовую информацию. Это не сотрудник метрополитена, мы пригласили человека, который в совершенстве знает английский», - цитирует госпожу Шумак изданиеВ городе.

Правда, она не уточнила: мужской это будет голос или женский.

Отметим, что недавно в столичном метро появились указатели на английском языке – названия станций, информация куда и как пройти, а также надписи на дверях вагонов. Кроме того в вагонах на мониторах теперь вслед за украинскими названиями станций появляются английские.