К лету киевское метро заговорит на английском
04:38, 10 мая 2012Курьёзы
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Уже к началу лета станции киевского метро будут объявляться не только на украинском, но и на английском языке.
Надежда Шумак
Об этом сообщила пресс-секретарь метрополитена Надежда Шумак.
«Мы сейчас работаем в этом направление, записываем текстовую информацию. Это не сотрудник метрополитена, мы пригласили человека, который в совершенстве знает английский», - цитирует госпожу Шумак изданиеВ городе.
Правда, она не уточнила: мужской это будет голос или женский.
Отметим, что недавно в столичном метро появились указатели на английском языке – названия станций, информация куда и как пройти, а также надписи на дверях вагонов. Кроме того в вагонах на мониторах теперь вслед за украинскими названиями станций появляются английские.
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