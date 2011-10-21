Выходцы с Лесного отпразднуют год с «Социальным центром «Перспектива»

21 октября в 18:00 в Красном зале кинотеатра «Россия» (вул.Милютенка, 19) начнется празднование по случаю года деятельности общественной организации «Социальный центр «Перспектива» на Лесном массиве.

В программе торжеств: представления нового жителя "Поляны Лесовиков" - Дракоши, созданного архитектором Константином Скретуцким, праздничный концерт при участии вокальных и танцевальных коллективов микрорайона.

Также музыкальный сюрприз для своих земляков и гостей приготовила участница "Фабрика звезд – 2” Анна Зенкова. Завершится празднование выступлением заслуженной артистки Украины Марины Одольской и праздничным салютом.

Кроме того, председатель правления социального центра «Перспектива» Геннадий Выходцев отметит жителей Лесного, которые активно участвовали в реализации социально важных проектов: помогали ветеранам, малообеспеченным и многодетным семьям, а также всем, кто нуждался в поддержке и помощи.

Ждем Вас на нашем празднике! Гарантируем прекрасное настроение, позитивные эмоции и новые перспективы от «Перспективы»!!!

Дополнительно:

Проезд от ст. метро «Лесная»: автобус № 33, маршрутное такси

№ 241 № 242 до остановки «Кинотеатр «Россия». Детальнее о праздновании Вы можете узнать у руководителя проектов Мартыненко Анастасии по тел.. 592-76-12, моб. 050-414-69-66.