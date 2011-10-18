Укрзализныця жалуется, что получила лишь 27% компенсаций за льготников

«Укрзализныця» заявляет от неудовлетворительном расчете за перевозку пассажиров льготных категорий: с января по сентябрь таких пассажиров перевезено на сумму 434 млн. 800 тыс. грн., компенсации получено 116 млн. 200 тыс. грн. - 26,7% от необходимой суммы.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Согласно сообщению, больше всего средств от областей за перевозку льготников недополучила Юго-Западная железная дорога. В частности, пассажиров перевезено на 135,9 млн. грн., из которых компенсировано только 27,2 млн. грн., или 20,1% от необходимой суммы. Низкий уровень расчетов также с Южной железной дорогой - 24,6%. Она недополучила 54,8 млн. грн, а перевезла льготных пассажиров на сумму 72,6 млн. грн. Донецкая железная дорога недополучила 27,8 млн. грн., от суммы 38,1 млн. грн. ей компенсировано 27%.

Наилучшая ситуация с расчетами областей с Приднепровской железной дорогой - 34,9%. Сумма недополученных средств составляет 45,1 млн. грн. тогда как она перевезла льготников на сумму 69,3 млн. грн. Одесской железной дороге области задолжали 25 млн. грн., расходы по перевозке составляют более 38,8 млн. грн., уровень компенсаций - 34,1%.

Львовская железная дорога от льготных перевозок недополучила 56,5 млн. грн., получив от 79,8 млн. грн. 29,2% компенсаций.

Как отмечают в ведомстве, традиционно крупнейшими должниками являются областные государственные администрации, общий долг которых перед железными дорогами составляет свыше 191 млн. грн.

Среди областей, которые заплатили за этот период наибольшую сумму средств за перевозку льготников, лидируют: Закарпатская, которая рассчиталась на 95,6%, Черниговская - 79,1% и Ривненская - 78,7%.

Согласно сообщению, хуже всего с железнодорожниками за перевозку льготных пассажиров рассчитывается г. Киев, который задолжал 30,8 млн. грн., компенсировав лишь 11%. Также неудовлетворительный уровень компенсации в следующих областях: Винницкая обл. (рассчитались на 22,3%), Харьковская обл. (23%) и Тернопольская обл. (27,5%).

Как отмечается в сообщении, постоянная задолженность железным дорогам Украины за перевозку льготников сохраняется ежегодно из года в год и не позволяет своевременно и в необходимом количестве обновлять подвижной состав. На сегодня 86% инвентарного парка подвижного состава железных дорог Украины является морально устаревшим и физически изношенным, поэтому если ситуация с состоянием компенсации за предоставленные услуги не изменится, железнодорожники будут вынуждены сокращать количество поездов, отмечают в ведомстве.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан, имеющим такое право согласно действующему законодательству: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим.

Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.