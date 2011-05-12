Как не проиграть интеллектуальную дуэль

Сегодня, в УНИАН в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам» пройдет мастер-класс бизнес-тренера Елены ЛАМАНОВОЙ «Деловая беседа с сотрудником как инструмент управления».

«Деловая беседа с сотрудником – это такие же переговоры, к которым нужно готовиться», - говорит О.Ламанова. По ее словам, участники мастер-класса узнают, как провести эти переговоры максимально эффективно, как использовать деловую беседу для максимального делегирования полномочий сотрудникам, как обеспечить обратную связь между руководителем и подчиненным.

“Одна деловая беседа может решить судьбу человека, потому важно каждый раз быть на высоте. Соответственно, нужно владеть основными приемами ведения такой беседы, уметь предусматривать любые ситуации и реагировать на них. Мы этому учим, и заверяем, что это не отстраненная теория, а интересный диалог, динамичное шоу, а иногда - интеллектуальная дуэль. Скучно не будет”, говорит О. Ламанова.

Мастер-класс рассчитан на начинаючих и будущих руководителей подразделений, руководителей с опытом, а также на владельцев малого бизнеса.

Время проведения семинара – четверг, 12 мая. Начало в 18.30. Адрес – г. Киев, ул. Крещатик, 4.

Детальнее о записи на семинар можно узнать тут.

Справка УНИАН: Елена ЛАМАНОВА – специалист по управлению людьми в коммерческих и некоммерческих организациях, сертифицированный коуч, бізнес–тренер, основатель и директор компании «Трилліум™», г. Киев, автор и руководитель проектов: «Школа Линейного руководителя» и «Школа Семейного Бизнеса» . Опыт работы в сфере обучения и развития - 18 лет (с 1992 года).