Эксперт: монополия МАУ на авиарейсы в Европу не предусмотрена законами

«АэроСвит» (Киев) выполняет авиарейсы по маршруту «Киев-Лондон-Киев» на законных основаниях. Нет никаких причин для удовлетворения иска авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) относительно отмены решения Госавиаслужбы о предоставлении «АэроСвиту» права выполнять регулярные рейсы по маршруту «Киев–Лондон-Киев», считают специалисты в области юриспруденции.

Так, в комментарии УНИАН юрист компании «Ильяшев и партнеры» Роман МАРЧЕНКО заявил: «В споре о маршруте «Киев-Лондон-Киев» однозначно прав «АэроСвит». У Фонда государственного имущества Украины не было таких полномочий давать в уставе «МАУ» эксклюзивное право на полеты. Это было превышение полномочий со стороны ФГИУ. Что в принципе может закончиться уголовным делом. Этот пункт в уставе «МАУ» попросту неправомочен и ничтожен. Это все равно, что я напишу в уставе своего ООО, что я владелец Мариинского дворца».

Напомним, в «МАУ» считают, что Госавиаслужба дала «АэроСвиту» право выполнять полеты по маршруту «Киев-Лондон-Киев» вопреки договору между акционерами «МАУ» и ФГИУ, которым предусматривается получение «МАУ» эксклюзивных прав более чем на 20 европейских маршрутов (в том числе и направление «Киев-Лондон-Киев»).

По мнению члена специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Андрея ШКИЛЯ, попытка «МАУ» оспорить правомерность предоставления «АэроСвиту» прав на маршрут «Киев-Лондон» направлена на искусственное ограничение конкуренции.

«Естественно, ФГИУ не имел права разрешать «МАУ» полеты по тому или иному маршруту. Это вообще вмешательство в коммерческую деятельность. Я считаю, что это попытка при помощи государственных механизмов ограничить конкуренцию. То есть, вмешаться в коммерческую деятельность», - сказал депутат.

По его мнению, решать, какая компания лучше, должен потребитель, а не Госавиадминистрация и Фонд госимущества. «Это не дело ФГИУ, в общем-то», - подчеркнул А.ШКИЛЬ.