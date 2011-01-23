Японские ученые хотят клонировать мамонта

Команда японских ученых заявила, что собирается клонировать мамонта. Если все пройдет успешно, то маленький мамонт может появиться на свет уже через 5-6 лет, передает Немецкая волна.

Генетический материал для эксперимента ученые должны взять из замороженных остатков животных, которые сохраняются в российской лаборатории. Как сообщил руководитель команды научных работников, профессор Киотского университета Акира ИРИТАНИ, подготовительные работы уже начались. Вместе со своими коллегами он планирует использовать для эксперимента яйцеклетку самки слона, которая внезапно умерла в зоопарке. Из клетки должны удалить ядро, вживив туда генетический материал мамонта.

Эмбрион, который ученые рассчитывают получить в результате этих манипуляций, должна выносить суррогатная мать, также самка слона. Эти животные являются ближайшими родственниками вымерших в конце ледникового периода. Как ожидается, материал из российской лаборатории японским ученым предоставят летом этого года.

Если планы научных удастся воплотить в жизнь, то до рождения маленького мамонта должно пройти от пяти до шести лет.

В то же время международная команда научных работников еще в 1999 году заявляла, что попробует провести эксперимент по клонированию мамонта. Тогда многие эксперты считали эти планы нереальными, поскольку, по словам ученых, генетический материал очень сильно поврежден.