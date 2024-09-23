Коуч по знакомствам рассказала о нескольких причинах, почему так сложно найти и удержать хорошего мужчину для отношений.

Периодически женщины встречаются в жизни с моментами, когда кажется, что нормального мужчину уже не найти. Тренер по знакомствам Карен Джонс поделилась несколькими причинами, почему вам не удается найти или удержать партнера — самое главное, по ее словам, разобраться в себе.

1 причина

Вы получаете то, чего хотите, пишет Карен Джонс для Your Tango. Она предложила завершить предложение "Мужчины - ...".

"Если вы подумали что-то вроде "мужчины ленивы и эгоистичны", "мужчинам нельзя доверять" или "мужчины хотят только молодых моделей", то, скорее всего, мужчины, которых вы привлекали в свою жизнь, соответствуют вашим ожиданиям", - отметила она.

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Эксперт добавила, что в таком случае стоит изменить свои ожидания.

2 причина

Вы сосредотачиваетесь на неправильных вещах. К примеру, вы можете жаловаться на знакомых мужчин, будучи в кругу своих подруг.

"Вы пересылаете друг другу шутки, высмеивающие мужчин? Смотрите телешоу, где мужчин изображают бесполезными и глупыми? Всё это концентрирует ваше внимание на том, чего вы не хотите видеть в своём идеальном партнёре. Возможно, вы уже слышали эту мудрость: то, на чём вы сосредотачиваетесь, вы и получаете", - добавила Джонс.

3 причина

Вы не знаете, чего хотите. Эксперт предлагает найти время, чтобы разобраться в себе. Если вы не потратили время на внутреннюю работу, чтобы выяснить, чего вы действительно хотите и в чем нуждаетесь, вы обнаружите, что довольствуетесь чем-то другим.

4 причина

Вы пытаетесь заполнить пустоту. Несмотря на все месседжи из романтических романов и фильмов, мужчина не может заполнить пустоту внутри вас. Джонс добавила, что, если вы не чувствуете себя целостной личностью, вы привлечёте мужчин, которые тоже не чувствуют себя цельными. В исследования Бостонского университета сообщается, что мы "находим тех, кем мы являемся".

Кроме того, по данным Института изучения семьи, людям всегда приходится встречаться с неприятными людьми, и, к сожалению, их бывает много. Хорошие люди есть, но их мало.

Исследования показывают, что это может быть связано с закрытием большего количества церквей и школ или новой культуры знакомств, которая вознаграждает мужчин, у которых нет обязательств.

Другие полезные советы психологов

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