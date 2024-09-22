По словам эксперта, эти вещи помогут улучшить отношения с вашим партнером.

Часто отношения определяют по таким этапам, как годовщины, признания в любви и сложные разговоры. Однако без внимания остается повседневное поведение в вашей с партнером жизни. Иногда бессознательные жесты могут раскрыть много информации о ваших отношениях. Они могут свидетельствовать о невысказанных потребностях, скрытых разочарованиях или даже более глубоких эмоциональных связях. Американский психолог, доктор философии Марк Треверс назвал 5 вещей, которые об этом сигнализируют и рассказал для Forbes, как сохранить романтику в ваших отношениях.

Тон голоса

По его словам, тон голоса является одним из самых показательных, но игнорируемых факторов общения в отношениях. Несмотря на то, что мы обращаем внимание именно на слова, иногда то, как они были озвучены, может сказать гораздо больше, чем содержание.

"Если тон вашего партнера постоянно пренебрежительный, ровный или пронизанный сарказмом, это может свидетельствовать о глубоком разочаровании или эмоциональной дистанции. Эти едва заметные изменения могут намекать на нерешенные проблемы, которые еще не выплыли на поверхность", - подчеркнул Треверс.

В то же время, по словам психолога, теплый и сочувственный тон даже во время дискуссий свидетельствует об эмоциональной безопасности, уважении и готовности вместе преодолевать трудности.

"Исследования показывают, что слушатели воспринимают речь с медленным темпом и низким тоном как более заботливую и сочувственную. Следовательно, то, как ваш партнер говорит в повседневных ситуациях, может дать представление о том, что он на самом деле чувствует. Следите за изменениями в тоне, например, переходом от восторженного к резкому ответу, что может свидетельствовать о нетерпении или неудовлетворенности. Постоянное раздражение может указывать на скрытый стресс, тогда как мягкий и внимательный тон свидетельствует об эмоциональной инвестиции", - советует доктор философии.

Язык тела

Язык тела является одной из главных подсказок об отношениях. Каждый жест, поза и движение говорят об эмоциональном состоянии вашего партнера и общем состоянии ваших отношений, считает Треверс.

"Исследования показывают, что невербальные сигналы, будучи менее отфильтрованными, чем произнесенные слова, часто раскрывают истинную природу отношений. Например, исследование 2019 года показало, что согласованное поведение между партнерами усиливает ощущение близости", - отметил психолог.

По его словам, признаками эмоциональной близости являются наклоны, частый зрительный контакт или физические прикосновения без всяких причин. Или же наоборот, суетливость, избегание зрительного контакта и скрещивание рук могут свидетельствовать о дискомфорте или отстраненности.

"Имейте в виду, что физическое избегание или напряжение может указывать на более глубокие проблемы, такие как нерешенный конфликт или растущая эмоциональная дистанция. Однако, когда ваш партнер инстинктивно приближается и вступает в контакт, это свидетельствует о том, что он чувствует себя защищенным и ценным. Язык тела - это мощный, часто подсознательный способ оценить здоровье отношений, и за ним следует внимательно наблюдать", - советует эксперт.

Маленькие добрые поступки

Обычно люди предпочитают романтические жесты, однако именно повседневные поступки строят и поддерживают доверие и эмоциональную близость. Когда ваш партнер готовит для вас кофе или уделяет вам внимание после тяжелого дня, то это больше, чем просто приятный жест. Эти маленькие поступки - способ сказать: "Я думаю о тебе", и они имеют больший вес, чем мы часто осознаем, подчеркивает психолог.

"Ключевыми показателями заботливости является то, предусматривает ли ваш партнер ваши потребности без вашей просьбы, помнит ли мелкие детали вашей жизни, например рабочий проект или что-то, чего вы давно хотели. Простые жесты, такие как сюрприз в виде закуски или выполнения домашней работы, отражают глубокий уровень вовлеченности и эмоционального инвестирования", - объяснил Треверс.

Внимание к деталям

Когда ваш любимый человек помнит мелочи, к примеру, ваш любимый плейлист, какую-то незначительную историю из жизни - это говорит о том, что он ценит ваши переживания и интересуется вашим миром, добавляет психолог.

"Чтобы оценить внимательность, следите за тем, запоминает ли ваш партнер мелкие детали, которыми вы поделились, замечает ли, когда вы плохо себя чувствуете, и спрашивает об этом. Помните, что время от времени забывчивость - это нормально, но постоянное отсутствие внимания к мелочам может свидетельствовать о психологическом отстранении партнера", - говорит эксперт.

Реагирование на эмоциональные сигналы

Доктор философии рассказал, что люди постоянно посылают тонкие сигналы о внимании, связи или успокоении - вздохами, изменением тона или языком тела. Поэтому то, как ваш партнер реагирует на эти сигналы, показывает его эмоциональное отношение к отношениям.

"Партнер, который находится в гармонии, заметит, когда вы напряжены или взволнованы, и предложит соответствующую реакцию, например, успокоение или ободрение. Исследования показывают, что понимание и реагирование на эти эмоциональные сигналы может улучшить динамику отношений и даже способствовать улучшению здоровья", - заверил Треверс.

Поэтому эксперт советует следить за тем, как ваш партнер реагирует на ваши эмоциональные потребности.

"Если он предлагает поддержку или интересуется, когда вы расстроены, и выслушивает вас после трудного дня, это свидетельствует о том, что он ценит эмоциональную связь. И наоборот, если он часто игнорирует или отвергает ваши сигналы, это может свидетельствовать об эмоциональной отстраненности, что приводит к ощущению изоляции. Постоянное реагирование укрепляет вашу связь, тогда как его отсутствие может свидетельствовать о растущей разобщенности", - подытожил психолог.

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