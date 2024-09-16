По мнению психолога, лучшее, что вы можете сделать в таких отношениях, - это оборвать их и двигаться дальше.

Многие люди вступают в отношения, которые не складываются по разным причинам. Как пишет в статье для Psychology TodayШейла Робинсон-Кисс, терапевт и преподаватель психического здоровья, возглавляющая инициативу Rebalancing America and Beyond Initiative, основная причина, по которой люди расстаются, заключается в том, что они чувствуют, что эти отношения ведут в никуда. В то же время, отмечает она, люди часто не хотят выходить из таких истощающих отношений, потому что считают, что вложили в партнерство слишком много времени и усилий.

Однако существуют тупиковые отношения, которые не приносят практически никакого удовлетворения в наиболее важных для вас областях. И тогда лучшее, что вы можете сделать, - это оборвать их и двигаться дальше, считает психолог.

Она назвала пять способов понять, что ваши отношения зашли в тупик.

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1. Вы больше времени проводите в ссорах, чем в развлечениях. Некоторые пары ссорятся раз в неделю, другие - раз в месяц, а третьи - раз в несколько месяцев. Все зависит от того, что происходит в жизни пары. Разногласия в отношениях - это нормально, но хронические конфликты являются признаком дисфункции и могут свидетельствовать о токсичной связи.

2. Ваши потребности не удовлетворяются, несмотря на четкие просьбы. Когда вы просите взрослого человека удовлетворить определенную потребность, а этого не происходит, причина в том, что он не может или не хочет удовлетворить эту потребность. В любом случае это главный сигнал того, что вы находитесь в тупиковых отношениях.

3. Вы перестали с нетерпением ждать совместного времяпрепровождения. Если мысль о том, чтобы провести время с партнером, огорчает вас, это указывает на то, что нужно уходить.

4. Вы перестали полноценно общаться. Даже если пара неоднократно общается на одни и те же темы, сам факт того, что общение происходит, полезен для отношений. Уровень общения может снижаться по разным причинам, но когда мы перестаем разговаривать - мы отдаляемся друг от друга.

5. Делать друг другу приятное стало неприятной обязанностью. Вечное состояние вялости в отношениях и отсутствие желания проявлять доброту - еще один признак того, что отношения выдохлись.

Ранее психологи рассказывали о 9 фразах, которые не говорят люди в счастливых отношениях.

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