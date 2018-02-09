Новый рекорд: британские полицейские уже три недели ждут, пока проглотивший наркотики преступник сходит в туалет

Полицейские заявили, что они будут обращаться в суд для продления ареста до тех пор, пока преступник не сходит в туалет.

В Великобритании полицейские уже три недели ждут пока задержанный ими преступник, который проглотил тайник с наркотиками, сходит в туалет.

Как сообщает The Telegraph злоумышленника задержали ещё 17 января по подозрению в хранении наркотиков с целью сбыта. С тех пор полицейские ждут, чтоб получить вещественные доказательства.

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Полиция сказала, что они будут продолжать обращаться в суд для продления срока содержания под стражей до тех пор, пока мужчина не сходит в туалет.

Как сообщяет издание, за преступником постоянно наблюдают медики. Они говорят, что "это его собственный выбор, и пока его здоровье в порядке".

Транспортировка наркотиков внутри человека - дело обычное для наркоторговцев. В Британии полиция имеет право задержать человека, если есть подозрение, что он переносит наркотики, и держать под стражей до тех пор пока задержанный не "произведет" их наружу.

Как сообщал УНИАН, пассажирский с​амолет авиакомпании Alaska Airlines вернулся в аэропорт вылета в городе Анкоридж в штате Аляска из-за голого пассажира, который закрылся в туалете.