В Канаде неизвестные похитили вареники украинской католической церкви

Как отмечает посол Канады в Украине, преступление произошло в ночь на 25 января.

В канадском городе Канора (провинция Саскачеван) правоохранители расследуют похищение вареников из помещений Украинской Католической церкви. Читайте такжеВорующий трусы кот рассорил влюбленную пару (фото, видео)Об этом в Twitter сообщил чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук. «Королевская Канадская Конная Полиция подтвердила, что расследует похищение вареников из помещений Украинской Католической Церкви в городе Канора (Саскачеван) в течение ночи 24/25 января», - указал он. Напомним, 12 января неизвестные ограбили храм в Киеве. Украдено распятие и электрический конвектор.

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