В Канаде неизвестные похитили вареники украинской католической церкви

14:16, 09 февраля 2018
Курьёзы
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Из украинской церкви в Канаде украли еду / regina.ctvnews.ca

В канадском городе Канора (провинция Саскачеван) правоохранители расследуют похищение вареников из помещений Украинской Католической церкви.

Читайте такжеВорующий трусы кот рассорил влюбленную пару (фото, видео)Об этом в Twitter сообщил чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук.

«Королевская Канадская Конная Полиция подтвердила, что расследует похищение вареников из помещений Украинской Католической Церкви в городе Канора (Саскачеван) в течение ночи 24/25 января», - указал он.

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Напомним, 12 января неизвестные ограбили храм в Киеве. Украдено распятие и электрический конвектор.

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Теги: #Канада#вареники