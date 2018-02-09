В Канаде неизвестные похитили вареники украинской католической церкви
14:16, 09 февраля 2018Курьёзы
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Как отмечает посол Канады в Украине, преступление произошло в ночь на 25 января.
Из украинской церкви в Канаде украли еду / regina.ctvnews.ca
В канадском городе Канора (провинция Саскачеван) правоохранители расследуют похищение вареников из помещений Украинской Католической церкви.
Читайте такжеВорующий трусы кот рассорил влюбленную пару (фото, видео)Об этом в Twitter сообщил чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук.
«Королевская Канадская Конная Полиция подтвердила, что расследует похищение вареников из помещений Украинской Католической Церкви в городе Канора (Саскачеван) в течение ночи 24/25 января», - указал он.
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Напомним, 12 января неизвестные ограбили храм в Киеве. Украдено распятие и электрический конвектор.
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