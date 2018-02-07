Хитрый волк "восстал из мертвых", чтобы отомстить охотнику (видео)

Застреленный волк лежит якобы мертвым на снегу и истекает кровью, но стоило охотнику подойти, как он "оживает".

В сети появилось видео, на котором волку в Казахстане удалось перехитрить охотников, притворившись мертвым.

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Как можно увидеть на записи, животное ранено в шею и кажется мертвым. Но когда когда охотник подходит к нему и толкает ногой, волк сразу атакует мужчину.

Хищнику даже удалось повалить охотника на снег, но товарищи смогли спасти его.

Сначала ролик появился на странице kaztwitter в Instagram. Местные СМИ сообщили, что животное потом погибло. Охотники не пострадали.

Как сообщал УНИАН, жители Казахстана находят заледеневшие трупы животных, умерших от сильных морозов.