Хитрый волк "восстал из мертвых", чтобы отомстить охотнику (видео)
14:10, 07 февраля 2018Курьёзы
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Застреленный волк лежит якобы мертвым на снегу и истекает кровью, но стоило охотнику подойти, как он "оживает".
Волк неожиданно "ожил" / Скриншот
В сети появилось видео, на котором волку в Казахстане удалось перехитрить охотников, притворившись мертвым.
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Как можно увидеть на записи, животное ранено в шею и кажется мертвым. Но когда когда охотник подходит к нему и толкает ногой, волк сразу атакует мужчину.
Хищнику даже удалось повалить охотника на снег, но товарищи смогли спасти его.
Сначала ролик появился на странице kaztwitter в Instagram. Местные СМИ сообщили, что животное потом погибло. Охотники не пострадали.
Как сообщал УНИАН, жители Казахстана находят заледеневшие трупы животных, умерших от сильных морозов.
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