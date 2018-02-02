Звезда "50 оттенков серого" рассказал несексуальные подробности съемок сексуальных сцен

Актер рассказал, что у него с Дакотой Джонсон очень теплые отношения, а постельные сцены в фильме - это как "секс между братом и сестрой".

Актер Джейми Дорнан, который исполнил роль Кристиана Грея в популярной трилогии "50 оттенков серого", рассказал, как проходили съемки постельных сцен фильма.

В эфире популярного американского "Шоу Джимми Киммела" актер рассказал, что во время съемок возникали некоторые неудобства из-за того, что в жизни у Джейми, как и у его партнерши Дакоты Джонсон, есть пара.

"Это как секс между братом и сестрой. Знаете, я женат, она тоже имеет что-то вроде отношений. Мы очень хорошо общаемся в реальной жизни. Мы уважаем и любим друг друга", - сказал Дорнан.

Как сообщал УНИАН, слухи о том, что звезда фильма "50 оттенков серого" 28-летняя Дакота Джонсон и 40-летний музыкант Крис Мартин встречаются, подтвердились.

Также актер рассказал, что во время "голых" съемок для прикрытия интимной зоны он использовать специальный мешочек. Однажды Дорнану достался мешочек "секонд-хенд", на нем было написано "помощник №3".

"Когда представляешь "помощника №3" - это как-то не сексуально, понимаешь. №1 - возможно", - пошутил актер.

Напомним, последняя часть трилогии "50 оттенков свободы" должен выйти на єкрани 8 февраля. Трейлер третьей части БДСМ-саги стал хитом в интернете.