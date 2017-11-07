Свадьба, месть и богатая фантазия: трейлер БДСМ-трилогии "50 оттенков серого" стал хитом (видео)

Вышел трейлер последней части «Пятидесяти оттенков серого» - фильма «Пятьдесят оттенков свободы». Ролик, опубликованный 6 ноября на сайте YouTube, набрал к настоящему времени более 8,5 млн просмотров.

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По сюжету третьей части Кристиан и Анастейша поженились и живут в свое удовольствие, наслаждаясь обществом друг друга. Однако жизнь новоиспеченной миссис Грей находится в опасности, поскольку объявляется недруг, который собирается мстить, используя свою богатую фантазию. Призраки прошлого Кристиана вновь вернулись, а тучи над супругами сгущаются все сильнее.

Эротическая трилогия основана на книгах Э.Л. Джеймс. В последней ленте главные роли вновь сыграли Дакота Джонсон и Джейми Дорнан.

Первые две части были выпущены в 2015 и 2017 годах и собрали в мировом прокате почти $950 млн. Новый фильм выйдет в прокат 14 февраля 2018-го.