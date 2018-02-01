Известный порносайт предложил несколько сотен литров лубриканта американской полиции

15:31, 01 февраля 2018
Курьёзы
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PornHub решил помочь полиции Филадельфии / twitter.com/Pornhub

Об этом они написали в Twitter. Дело в том, что местная полиция заметила, что у болельщиков есть традиция залезать на столбы и фонари после матчей, а это может нести для них опасность. Поэтому правоохранители решили смазывать их чем-то скользким.

Для этого полицейские выбрали пищевой жир марки Crisco, но они готовы были рассматривать и другие варианты, сообщает philly.com. Однако порностудия предложила им альтернативу.

"Слышали, что вы ищете альтернативу Crisco для смазывания столбов на этих выходных - можем вам предложить несколько бочек лубриканта PornHub", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, трафик PornHub с Гавайев резко упал во время ложной тревоги о ракетной угрозе 13 января. Однако когда власти объявили, что тревога была ложной, трафик порносайта начал восстанавливаться до обычного уровня. Но потом случилось неожиданное - количество просмотров продолжила расти. Впоследствии трафик PornHub был на 48% выше обычного.

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