Известный порносайт предложил несколько сотен литров лубриканта американской полиции

Правоохранители ищут что-то скользкое, чтобы смазывать столбы для того, чтобы спортивные фанаты на них не залезали.

Известная американская порностудия PornHub предложила полиции Филадельфии несколько сотен литров лубриканта для смазывания столбов во время спортивных соревнований.

Об этом они написали в Twitter. Дело в том, что местная полиция заметила, что у болельщиков есть традиция залезать на столбы и фонари после матчей, а это может нести для них опасность. Поэтому правоохранители решили смазывать их чем-то скользким.

Для этого полицейские выбрали пищевой жир марки Crisco, но они готовы были рассматривать и другие варианты, сообщает philly.com. Однако порностудия предложила им альтернативу.

"Слышали, что вы ищете альтернативу Crisco для смазывания столбов на этих выходных - можем вам предложить несколько бочек лубриканта PornHub", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, трафик PornHub с Гавайев резко упал во время ложной тревоги о ракетной угрозе 13 января. Однако когда власти объявили, что тревога была ложной, трафик порносайта начал восстанавливаться до обычного уровня. Но потом случилось неожиданное - количество просмотров продолжила расти. Впоследствии трафик PornHub был на 48% выше обычного.