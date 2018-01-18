Трафик PornHub с Гавайев резко упал во время ракетной угрозы, но потом превысил норму

Крупнейший порносайт мира PornHub проанализировал трафик с Гавайских островов утром 13 января, когда местные жители получили на телефоны ложные сообщения о ракетном ударе.

В графике есть два сильных отклонения от среднего количества просмотров в это время, передает Медуза.

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Первое отклонение совпадает по времени с получением уведомления о ракетном ударе. Сообщение пришло на телефоны в 8:07 утра, и с этого момента трафик на порносайт начал резко снижаться. Пик падения посещаемости - на 77% меньше, чем обычно, - пришелся на 8:23.

Примерно в 8:45 власти объявили, что тревога была ложной, и трафик порносайта начал восстанавливаться до обычного уровня.

Но затем произошло неожиданное - количество просмотров продолжило расти. В 9:01 трафик на PornHub был на 48% выше обычного.

Как сообщал УНИАН,13 января жителям Гавайев разослали уведомления об угрозе ракетного удара, их призвали немедленно прятаться в укрытия. Позже выяснилось, что это ошибка.